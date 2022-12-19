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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 16:47 |
2886
1

ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции

Уйти триумфально не удалось

19 декабря 2022, 16:47 |
2886
1
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Карим Бензема у себя в соцсетях сообщил о завершении карьеры в сборной Франции. Французский форвард сделал это в свой 35-й день рождения и на следующий день после поражения в финале ЧМ-2022 от Аргентины.

Напомним, Бензема из-за травмы турнир пропускал, но оставался в заявке и получил серебряную медаль.

Бензема дебютировал за сборную Франции в 2007 году и суммарно провел за команду 97 матчей, в которых забил 37 голов. В период с 2015 по 2021 годы форвард «Реала» в сборную Франции не вызывался из-за скандала с шантажом партнера по команде Матье Вальбуэна.

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Карим Бензема сборная Франции по футболу
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bzzzzz
с Бензема все бы было по другому
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