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Англия
24 декабря 2022, 11:27 | Обновлено 24 декабря 2022, 11:32
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0

Эвертон - Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Англии

24 декабря 2022, 11:27 | Обновлено 24 декабря 2022, 11:32
79
0
Эвертон - Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч

26 декабря на «Гудисон Парк» пройдет матч 17-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Вулверхэмптоном». Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

«Эвертон»

Команда в прошлом сезоне, не сумев удержать Карло Анчелотти (что не удивительно - того звал назад сам мадридский «Реал»), быстро скатился от претензий чуть ли не на Лигу чемпионов до реальной борьбы за выживание. Ее весной выиграли в последний, точнее, в предпоследний момент - обеспечили защиту «прописки» в 37-м туре. Этого добился Лэмпард, который вовремя приехал в Ливерпуль на замену разочаровавшему Бенитесу. Но что не получается у Фрэнка, так это хотя бы вернуть «ирисок» в середину таблицы. Были в новом сезоне отдельные неплохие успехи. Но в итоге, проиграв крайние матчи в ноябре, «синие» успели вылететь в Кубке Лиги и с 3-мя победами и 14-ю очками в 15 туров АПЛ. Пока что есть сразу 3 более слабых коллектива в Премьер-Лиге, но однозначно такая статистика обеспечит только «путевку» в Чемпионшип.

«Вулверхэмптон»

Клуб стал главным разочарованием этого сезона. Вроде бы получалось у Бруну Лаже что-то наладить в прошлом чемпионате. Получилось забраться на 10-е место. Но после летних каникул все разладилось напрочь. Португальца довольно быстро уволили, и, казалось, сразу же договорились с Лопетеги. Но Юлен в последний момент отказался, и руководство «Вулвз» решили отложить вопрос, доверив пост Стивену Дэвису. Тот с ролью «и.о.» не справился напрочь. В итоге в ноябре все-таки смогли «дожать» испанского наставника. Тот, придя на пост, выиграл у «Лидса», но это в кубке. В АПЛ осенний отрезок закончился 0-2 с «Арсеналом». В итоге на столь нужную паузу амбициозный коллектив отправился на последнем месте с 2-мя победами и 10 очками в 15 матчах. Было над чем поработать во время паузы, когда официальных матчей не проводили.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» смог выиграть оба поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют «Эвертону», что играют дома. Но Лопетеги очень опытен, рекомендуем ставить на то, что его «волки» не проиграют (коэффициент - 1,66) от Parimatch.

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Источник Sport.ua
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