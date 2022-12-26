АПЛ. Эвертон с Миколенко проиграл Вулверхэмптону, Ньюкасл разгромил Лестер

В рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» одержал выездную волевую победу над «Эвертоном», за который весь матч отыграл украинский левый защитник Виталий Миколенко.

«Ньюкасл» крупно победил «Лестер» в гостях, забив все голы в первом тайме. У «Ньюкасла» это пятая подряд победа в чемпионате, «сороки» поднялись на второе место с 33 очками.

«Кристал Пэлас» был разгромлен «Фулхэмом», а «Брайтон» справился на выезде с «Саутгемптоном» и поднялся с 24 очками на шестое место.

Чемпионат Англии, 17-й тур

«Лестер» – «Ньюкасл» – 0:3

Голы: Вуд, 3, пенальти (0:1), Альмирон, 7 (0:2), Жоэлинтон, 32 (0:3).

«Эвертон» – «Вулверхэмптон» – 1:2

Голы: Мина, 7 (1:0), Поденсе, 22 (1:1), Аит-Нури, 90+5 (1:2).

«Кристал Пэлас» – «Фулхэм» – 0:3

Голы: Рид, 31 (0:1), Рим, 71 (0:2), Митрович, 80 (0:3).

Удаления: Митчелл, 34, Томкинс, 57.

«Саутгемптон» – «Брайтон» – 1:3

Голы: Лаллана, 14 (0:1), Перро, 35, автогол (0:2), Марч, 56 (0:3), Уорд-Праус, 73 (1:3).

Не реализованный пенальти: Уорд-Праус, 73.

Турнирная таблица