Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы были лучшей командой в этом матче»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард дал оценку игре 17-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном», в котором его подопечные, включая украинского защитника Виталия Миколенко, потерпели поражение со счетом 1:2.

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«Отсутствие голов вызывает беспокойство. Это очевидная проблема. Нам необходимо усиление.

Думаю, мы показали довольно хорошую игру, были лучшей командой в этом матче. Мы контролировали игру, владели мячом, создавали моменты. Но если не забиваешь, могут случиться подобные вещи», – заявил Лэмпард.

В таблице английской Премьер-лиги «Эвертон» занимает 17 место с 14 очками после 16 матчей. «Вулвз» на 18-й позиции, имея 13 пунктов.