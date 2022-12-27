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Чемпионат Англии
Эвертон
26.12.2022, FT 1 : 2
Вулверхэмптон
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Англия
27 декабря 2022, 01:15 | Обновлено 27 декабря 2022, 01:56
184
1

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы были лучшей командой в этом матче»

Наставник «Эвертона» – о матче с «Вулвз»

27 декабря 2022, 01:15 | Обновлено 27 декабря 2022, 01:56
184
1
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы были лучшей командой в этом матче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард дал оценку игре 17-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном», в котором его подопечные, включая украинского защитника Виталия Миколенко, потерпели поражение со счетом 1:2.

«Отсутствие голов вызывает беспокойство. Это очевидная проблема. Нам необходимо усиление.

Думаю, мы показали довольно хорошую игру, были лучшей командой в этом матче. Мы контролировали игру, владели мячом, создавали моменты. Но если не забиваешь, могут случиться подобные вещи», – заявил Лэмпард.

В таблице английской Премьер-лиги «Эвертон» занимает 17 место с 14 очками после 16 матчей. «Вулвз» на 18-й позиции, имея 13 пунктов.

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чемпионат Англии по футболу Фрэнк Лэмпард Эвертон Английская Премьер-лига
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Источник Sky Sports
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Serhiy Vyhryst
Відсутність голів, каже. Так навіщо продали Рішарлісона ?
- Бабки, с..а, бабки ! (с) Духлес.
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