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Чемпионат Англии
Эвертон
26.12.2022, FT 1 : 2
Вулверхэмптон
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Англия
26 декабря 2022, 20:33 | Обновлено 26 декабря 2022, 21:39
171
0

Эвертон – Вулверхэмптон – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

26 декабря 2022, 20:33 | Обновлено 26 декабря 2022, 21:39
171
0
Эвертон – Вулверхэмптон – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на выезде обыграл ливерпульский «Эвертон» со счетом 2:1.

Чемпионат Англии, 17-й тур

«Эвертон» – «Вулверхэмптон» – 1:2
Голы: Мина, 7 (1:0), Поденсе, 22 (1:1), Аит-Нури, 90+5 (1:2).

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Айт Нури (Вулверхэмптон).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэл Поденсе (Вулверхэмптон).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ерри Мина (Эвертон).
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Источник Sport.ua
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