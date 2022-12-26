26.12.2022, FT 1 : 2
Англия26 декабря 2022, 20:33 | Обновлено 26 декабря 2022, 21:39
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Эвертон – Вулверхэмптон – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
26 декабря 2022, 20:33 | Обновлено 26 декабря 2022, 21:39
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В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на выезде обыграл ливерпульский «Эвертон» со счетом 2:1.
Чемпионат Англии, 17-й тур
«Эвертон» – «Вулверхэмптон» – 1:2
Голы: Мина, 7 (1:0), Поденсе, 22 (1:1), Аит-Нури, 90+5 (1:2).
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Айт Нури (Вулверхэмптон).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэл Поденсе (Вулверхэмптон).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ерри Мина (Эвертон).
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