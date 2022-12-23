Юрген КЛОПП: «Мы играли так, как давно не играли»

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от встречи 1/8 финала розыгрыша Кубка английской лиги с «Манчестер Сити», в котором его команда проиграла со счетом 2:3.

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«Мы играли так, как давно не играли. Нам пришлось сильно измениться во время нашей последней сессии. Вы могли видеть это – нам нужно было время, чтобы адаптироваться.

В первые 15 минут у нас были настоящие проблемы, и это немного подорвало нашу уверенность и убежденность. Голы, которые мы пропустили, были совершенно ненужными. У нас были хорошие периоды, и мы могли забить больше голов. Но имеем результат, с которым должны жить дальше.

Это была напряженная игра обеих команд. Мы сыграли хорошо, но недостаточно хорошо, чтобы обыграть «Сити». Это что-то говорит, но не все. Впрочем, есть многое, на что мы можем опираться, и мы можем использовать это в последующих играх. И мы будем это делать».

Ранее стала известна жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка английской лиги сезона-2022/2023.