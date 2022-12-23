Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «Мы играли так, как давно не играли»
Англия
23 декабря 2022, 02:40 | Обновлено 23 декабря 2022, 02:43
90
0

Юрген КЛОПП: «Мы играли так, как давно не играли»

Немецкий тренер – о поражении «Ливерпуля» от «Ман Сити»

23 декабря 2022, 02:40 | Обновлено 23 декабря 2022, 02:43
90
0
Юрген КЛОПП: «Мы играли так, как давно не играли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от встречи 1/8 финала розыгрыша Кубка английской лиги с «Манчестер Сити», в котором его команда проиграла со счетом 2:3.

«Мы играли так, как давно не играли. Нам пришлось сильно измениться во время нашей последней сессии. Вы могли видеть это – нам нужно было время, чтобы адаптироваться.

В первые 15 минут у нас были настоящие проблемы, и это немного подорвало нашу уверенность и убежденность. Голы, которые мы пропустили, были совершенно ненужными. У нас были хорошие периоды, и мы могли забить больше голов. Но имеем результат, с которым должны жить дальше.

Это была напряженная игра обеих команд. Мы сыграли хорошо, но недостаточно хорошо, чтобы обыграть «Сити». Это что-то говорит, но не все. Впрочем, есть многое, на что мы можем опираться, и мы можем использовать это в последующих играх. И мы будем это делать».

Ранее стала известна жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка английской лиги сезона-2022/2023.

По теме:
Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:2. Обзор матча и видео голов
Пеп ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль, когда играет хорошо, то истребляет вас»
Беспомощный. Гвардиола остается рекордсменом-обидчиком Клоппа
Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль Юрген Клопп Манчестер Сити - Ливерпуль
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иран начал угрожать Зеленскому после его визита в США
Война | 22 декабря 2022, 17:29 11
Иран начал угрожать Зеленскому после его визита в США
Иран начал угрожать Зеленскому после его визита в США

Представитель МИД Ирана Нассер Канаани раскритиковал заявления Зеленского

Не в Украине. Клубам УПЛ разрешили проводить сборы за границей
Футбол | 22 декабря 2022, 19:48 3
Не в Украине. Клубам УПЛ разрешили проводить сборы за границей
Не в Украине. Клубам УПЛ разрешили проводить сборы за границей

А вот команды из низших лиг останутся в Украине

Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?
Футбол | 22.12.2022, 23:30
Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?
Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
Футбол | 22.12.2022, 08:57
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра
Футбол | 22.12.2022, 13:31
Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра
Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
21.12.2022, 16:45 10
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.12.2022, 01:19
Биатлон
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
21.12.2022, 01:49 6
Футбол
Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера
Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера
22.12.2022, 14:10 21
Футбол
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
22.12.2022, 01:23 5
Война
Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
21.12.2022, 11:46 6
Футбол
Ни одного супертяжа. Леннокс Льюис назвал любимых боксеров
Ни одного супертяжа. Леннокс Льюис назвал любимых боксеров
22.12.2022, 11:52 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности