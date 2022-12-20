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  4. А может вообще – Макрон? Семья Бензема нашла виновных в травме игрока
Чемпионат мира
20 декабря 2022, 17:11 |
927
0

А может вообще – Макрон? Семья Бензема нашла виновных в травме игрока

Родственники француза винят тренерский штаб сборной Франции

20 декабря 2022, 17:11 |
927
0
А может вообще – Макрон? Семья Бензема нашла виновных в травме игрока
Instagram. Карим Бензема

Родственника звездного французского футболиста Карима Бензема обвиняют тренерский штаб сборной Франции по футболу в травме игрока.

Окружение Бензема считает, что его довели до травмы, неправильно распределяя нагрузки на тренировках. В свою очередь, медицинский штаб сборной Франции остался недоволен тем, что Карим отказался от полного обследования накануне турнира.

Ранее стало известно, что Бензема завершил карьеру в сборной Франции, но затем появилась информация, что он может вернуться в команду, если Дидье Дешам покинет пост главного тренера и его место займет Зинедин Зидан.

Отметим, что перед стартовым матчем ЧМ со сборной Австралии Карим Бензема получил повреждение квадрицепса левого бедра и не сыграл ни одного матча на этом чемпионате мира.

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Карим Бензема сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу травма Дидье Дешам
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Источник Footmercato
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