А может вообще – Макрон? Семья Бензема нашла виновных в травме игрока

Родственника звездного французского футболиста Карима Бензема обвиняют тренерский штаб сборной Франции по футболу в травме игрока.

Окружение Бензема считает, что его довели до травмы, неправильно распределяя нагрузки на тренировках. В свою очередь, медицинский штаб сборной Франции остался недоволен тем, что Карим отказался от полного обследования накануне турнира.

Ранее стало известно, что Бензема завершил карьеру в сборной Франции, но затем появилась информация, что он может вернуться в команду, если Дидье Дешам покинет пост главного тренера и его место займет Зинедин Зидан.

Отметим, что перед стартовым матчем ЧМ со сборной Австралии Карим Бензема получил повреждение квадрицепса левого бедра и не сыграл ни одного матча на этом чемпионате мира.