Ушел, но может вернуться. Есть условие для возвращения Бензема в сборную

Решение 35-летнего форварда Карима Бензема о завершении своих выступлений за национальную сборную Франции не является окончательным. Есть вероятность того, что нападающий еще может в команду вернуться.

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Бензема может остаться в обойме национальной команды, если главный тренер cборной Франции Дидье Дешам покинет свой пост, а заменит его экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Будущее Дешама в сборной Франции должно решится в ближайшие недели — на январь 2023 года запланирована встреча тренера с руководством Федерации футбола Франции (FFF).

Как известно, сборная Франции на ЧМ-2022 выиграла серебро, потерпев в финале поражение от Аргентины (3:3, пенальти 2:4).