Эффект Катара. Как ЧМ-2022 повлияет на январское трансферное окно

Многие руководители клубов, тренеры и селекционеры полагают, что январское трансферное окно гораздо уступает с точки зрения возможностей своему летнему «коллеге». Все потому, что в середине сезона, когда цены на приличных футболистов взлетают буквально до небес, а клубам дается всего-то один месяц на ведение бизнеса, гораздо проще допустить ошибку, за которую впоследствии придется отвечать как перед инвесторами, так и перед болельщиками. И одни, и вторые не упустят возможности высказать претензии в том случае, если в январе менеджмент их клуба «зарядит в штангу» при попытке решить кадровые вопросы.

Январь 2023 года в европейском футболе будет еще более сложным для работы на трансферном рынке по причине проведения в Катаре финальной части чемпионата мира, которая ранее всегда проходила в летние месяцы. Обычно на мундиалях зажигается сразу несколько «звездочек», за которыми впоследствии выстраивается очередь из претендентов, но благодаря растянутому по времени летнему трансферному окну, скаутам и менеджерам ранее удавалось узнать об «объекте притязаний» значительно больше информации. Сейчас придется действовать быстрее, учитывая временной цейтнот, из-за чего риск ошибиться возрастает в разы.

Надо признать, что удачные для того или иного игрока чемпионаты мира и ранее приводили к ошибкам со стороны топовых клубов. Например, в памяти все еще отчетливо сидит история 2002 года, когда после мундиаля в Японии и Южной Корее, в «Ливерпуль» из «Ланса» за 15 миллионов евро перебрался форвард национальной сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф, которому так и не суждено было засиять на Туманном Альбионе. Не менее показательной является и история с переездом из «Монако» в «Реал» за 75 миллионов евро атакующего полузащитника Хамеса Родригеса, который стал лучшим бомбардиром финальной части ЧМ-2014, но так и не обрел себя впоследствии ни в Мадриде, ни в Мюнхене, где он играл на правах аренды за «Баварию», ни даже в куда более скромном «Эвертоне», куда «бланкос» также на временной основе пытались выгодно пристроить свой проблемный кадровый актив.

Все это примеры того, как топовые клубы погнались за внезапно ярко вспыхнувшей на мундиале звездой того или иного футболиста, но в итоге лишь потеряли солидные деньги. Однако все указанные сделки проходили летом, когда команды формируются под нового тренера, переформатируются, в них проходит плановый процесс смены поколений. Январские сделки обычно сводятся к банальному «затыканию дыр», а потому здесь все выглядит еще более спонтанно и хаотично, чем летом. «Разогретые» изрядной конкуренцией клубы, зимой готовы рисковать, но это для них и опасно…

Кто же станет наиболее «лакомым кусочком» на январском трансферном рынке в 2023 году, учитывая выступления в Катаре? Прежде всего, стоит выделять две фамилии – нидерландца Коди Гакпо и португальца Гонсалу Рамуша. Оба забили на ЧМ-2022 по три мяча за свои национальные команды, однако на клубном уровне выступают за грандов местного уровня, если так будет корректно высказаться в адрес ПСВ и «Бенфики».

23-летнего Гакпо, который до чемпионата мира в Катаре успел наколотить 9 мячей и отдать 12 результативных передач в 14 поединках нидерландской Эредивизи, а также отличиться 5 голевыми действиями (3 гола и 2 ассиста) в 5 играх Лиги Европы-2022/23, пресса в последнее время активно сватает в «Манчестер Юнайтед». Сообщалось даже, что сам Коди якобы дал устное согласие на переезд на «Олд Траффорд», где согласен провести как минимум ближайшие пять лет, что позволит ПСВ выручить за своего игрока около 60 миллионов евро.

Подписанием Гакпо «Манчестер Юнайтед» попытается закрыть брешь в атакующих построениях, образовавшуюся после довольно неожиданного расторжения контракта с Криштиану Роналду, который до старта ЧМ-2022 наговорил много лишнего о «красных дьяволах», что и поставило крест на его карьере в системе координат «Олд Траффорд». Другой вопрос, насколько именно Гакпо подходит под стилистику и задачи, которые существуют в нынешнем «Манчестер Юнайтед»? Не слишком ли много доверия оказывает руководство клуба Эрику тен Хагу, под которого летом уже было выделено 240 миллионов евро на усиление состава, но видимого эффекта с улучшением результатов пока так и не настало? Над этими вопросами боссам «красных дьяволов» предстоит как следует поломать голову в ближайшем будущем, но и слишком затягивать с решением им нельзя, ведь Коди банально могут перехватить…

Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

По Гонсалу Рамушу ситуация в чем-то достаточно схожа. Молодой форвард «Бенфики» заявил о себе во весь голос совсем недавно, а на чемпионате мира в Катаре доказал, что готов соответствовать топ-уровню, хотя все три его мяча были зафиксированы в поединке 1/8 финала против Швейцарии (6:1), а в остальных матчах нападающий покидал поле без результативных действий. Однако тот факт, что Рамушу по ходу турнира в Катаре удалось заменить в стартовом составе сборной Португалии Криштиану Роналду, причем сразу же соорудив хет-трик, делает из воспитанника «Бенфики» очень видную фигуру, вокруг которой также начинают активно циркулировать трансферные слухи.

Примечательно, что Рамуша, как и Гакпо, сейчас активно сватают в «Манчестер Юнайтед». При этом, «Бенфика» готова расстаться со своим талантом вдвое дороже, нежели ПСВ просит за своего. Сейчас речь идет о 120 миллионах евро, и если сделка все-таки состоится, то «красные дьяволы» пойдут просто на колоссальный риск в попытках заменить Криштиану Роналду, и доказать своим почитателям по всему миру, что решение преждевременно завершить сотрудничество с португальской легендой было абсолютно верным.

Интересно и то, что летом 2022 года имена Гакпо и Рамуша в той же британской прессе ассоциировались с переходами в куда менее статусные команды. Например, Коди сватали в «Саутгемптон» или «Лидс», причем последний был весьма близок к тому, чтобы оформить сделку, но та так и осталась в категории гипотетических. Что касается Гонсалу, то форварда «Бенфики» еще до старта сезона-2022/23 планировал подписать «Ньюкасл» - клуб с богатыми собственниками, но все-таки с амбициями, которые на текущий момент уступают тем, которые есть у «Манчестер Юнайтед».

Менее чем за полгода ситуация развернулась, и ЧМ-2022 в Катаре помог этому. Не исключено, что в битву за Гакпо и Рамуша вскоре присоединятся другие топ-клубы из АПЛ – чемпионата, где достаточно денег, что и позволяет охотнее идти на риск уже в январе. В любом случае и ПСВ, и «Бенфика» постараются максимально раскрутить потенциальных покупателей, используя не только стандартные уловки для январского окна, позволяющие набивать цену (мало времени на поиск замены, отсутствие игроков на примете для этого и т.п.), но и также успех своих игроков на ЧМ-2022 в Катаре.

Сыграть на последнем обстоятельстве пожелают и клубы, имеющие в своем составе футболистов «второго эшелона», но которые также громко заявили о себе на мундиале. Одним из ярких примеров этого является 31-летний голкипер «Севильи» Яссин Буну, который в рядах сборной Марокко сотворил настоящую сенсацию, выбравшись в полуфинал чемпионата мира. По слухам, на стража ворот уже претендует «Реал», однако «нервионцы» будут готовы отпустить Буну только за 30 миллионов евро, хотя два года назад им хватило и 4 миллионов, чтобы купить вратаря у «Жироны».

Так что грядущий январь обещает быть особенно жарким и безумным в аспекте «трансферного карнавала» на европейском рынке. Остается лишь запастись терпением, чтобы пристально отследить все наиболее интересные слухи и сплетни, а также не упустить из внимания ключевые подробности предстоящих топ-переходов начала 2023-го…