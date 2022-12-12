Лунина в аренду. Реал заинтересовался голкипером сборной Марокко
Яссин Буну может занять место сменщика Тибо Куртуа
Мадридский «Реал» рассматривает вариант с подписанием голкипера «Севильи» и национальной команды Марокко Яссина Буну, который отлично проявил себя на чемпионате мира в Катаре.
По информации источника, в Мадриде считают, что украинец Андрей Лунин должен уйти в аренду для игровой практики. В это время 31-летний Буну получит его роль второго номера в составе «сливочных».
Проблемой перехода может стать желание «Севильи» получить за вратаря 30 миллионов евро.
Контракт Буну с «красно-белыми» действителен до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.
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