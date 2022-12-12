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  4. Лунина в аренду. Реал заинтересовался голкипером сборной Марокко
Испания
12 декабря 2022, 09:20 |
1596
3

Лунина в аренду. Реал заинтересовался голкипером сборной Марокко

Яссин Буну может занять место сменщика Тибо Куртуа

12 декабря 2022, 09:20 |
1596
3
Лунина в аренду. Реал заинтересовался голкипером сборной Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Яссин Буну

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с подписанием голкипера «Севильи» и национальной команды Марокко Яссина Буну, который отлично проявил себя на чемпионате мира в Катаре.

По информации источника, в Мадриде считают, что украинец Андрей Лунин должен уйти в аренду для игровой практики. В это время 31-летний Буну получит его роль второго номера в составе «сливочных».

Проблемой перехода может стать желание «Севильи» получить за вратаря 30 миллионов евро.

Контракт Буну с «красно-белыми» действителен до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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Яссин Буну Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник DefensaCentral
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Michael Savchyn
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+1
ass36
Да Лунин это как прениси подай иди нах не мешай, главное чтобы платили без задержек.
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0
Умник
Потому что чм  это лучший турнир в мире.
Там раскрываются игроки со всего мира, супер реклама.
Нашим надо было не в буй играть с Уэльсом а играть в футбол.
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-1
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