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Чемпионат мира
11 декабря 2022, 05:05 |
189
0

Назван лучший игрок четвертьфинального матча ЧМ-2022 Марокко – Португалия

Яссин Буну сделал три важных сейва

11 декабря 2022, 05:05 |
189
0
Назван лучший игрок четвертьфинального матча ЧМ-2022 Марокко – Португалия
Getty Images/Global Images Ukraine. Яссин Буну

В субботу, 10 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Португалии и Марокко. Игра завершилась сенсационной победой марокканцев со счетом 1:0.

После поединка был выбран лучший игрок матча. Им стал голкипер сборной Марокко Яссин Буну, который на протяжении поединка совершил три сейва и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В полуфинале турнира марокканцы встретятся со сборной Франции. Матч состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Источник ФИФА
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