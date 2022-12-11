Назван лучший игрок четвертьфинального матча ЧМ-2022 Марокко – Португалия

В субботу, 10 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Португалии и Марокко. Игра завершилась сенсационной победой марокканцев со счетом 1:0.

После поединка был выбран лучший игрок матча. Им стал голкипер сборной Марокко Яссин Буну, который на протяжении поединка совершил три сейва и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В полуфинале турнира марокканцы встретятся со сборной Франции. Матч состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.