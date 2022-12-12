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Португалия
12 декабря 2022, 12:53 |
831
1

Стало известно, за сколько Бенфика готова продать Рамуша

Звезда сборной Португалии может перейти в «Манчестер Юнайтед»

12 декабря 2022, 12:53 |
831
1
Стало известно, за сколько Бенфика готова продать Рамуша
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

Нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамуш может перейти в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что португальский клуб будет согласен продать нападающего зимой только при условии выплаты отступных, которые составляют 120 миллионов евро.

Контракт Рамуша с «Бенфикой» действует до 2026 года.

Напомним, ранее Гонсалу Рамуш стал автором первого с 1990 года хет-трика в плей-офф чемпионата мира.

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Бенфика Гонсалу Рамуш трансферы Манчестер Юнайтед
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Источник Manchester Evening News
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Комментарии 1
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vitaha33
Придуріли, нічого в ньому такого немає, вже Феліша різнули за баснословні бабки, а він посередній гравець
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