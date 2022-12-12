Португалия12 декабря 2022, 12:53 |
831
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Стало известно, за сколько Бенфика готова продать Рамуша
Звезда сборной Португалии может перейти в «Манчестер Юнайтед»
12 декабря 2022, 12:53 |
831
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Нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамуш может перейти в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что португальский клуб будет согласен продать нападающего зимой только при условии выплаты отступных, которые составляют 120 миллионов евро.
Контракт Рамуша с «Бенфикой» действует до 2026 года.
Напомним, ранее Гонсалу Рамуш стал автором первого с 1990 года хет-трика в плей-офф чемпионата мира.
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