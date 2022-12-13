Есть два арбитра-претендента на финал ЧМ-2022
ФИФА предстоит сделать выбор
Арбитром финальной встречи чемпионата мира 2022 могут назначить бразильского рефери Вилтона Сампайо, работавшего на четвертьфинальной игре Англия – Франция (1:2). Сообщается, что он по-прежнему находится в Катаре и может получить назначение на заключительный матч мундиаля.
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Впрочем, претендентом на финал ЧМ-2022 также является и англичанин Энтони Тейлор.
А вот английский арбитр Майкл Оливер, работавший на игре Бразилии с Хорватией (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала, уже отправлен ФИФА домой.
Как известно, в полуфинальных парах ЧМ-2022 отношения выяснят сборные Аргентины и Хорватии, а также Марокко и Франции.
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