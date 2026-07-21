Англия21 июля 2026, 18:36 | Обновлено 21 июля 2026, 19:05
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Энтони ТЕЙЛОР: «Давление невыносимо. Самое время отойти в сторону»
Легендарный английский арбитр объяснил решение завершить карьеру
21 июля 2026, 18:36 | Обновлено 21 июля 2026, 19:05
352
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Легендарный английский футбольный арбитр Энтони Тейлор объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру:
«Судейство на элитном уровне было огромной честью, но давление невыносимо, а контроль — постоянный. Поэтому сейчас самое время отойти в сторону и с нетерпением ждать перехода к следующему этапу моей карьеры».
Энтони Тейлор более 20 лет работал футбольным арбитром и успел отсудить 831 официальный матч. За это время он судил каждый финал национальных английских кубков.
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