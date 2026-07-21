Энтони ТЕЙЛОР: «Давление невыносимо. Самое время отойти в сторону»

Легендарный английский футбольный арбитр Энтони Тейлор объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру:

«Судейство на элитном уровне было огромной честью, но давление невыносимо, а контроль — постоянный. Поэтому сейчас самое время отойти в сторону и с нетерпением ждать перехода к следующему этапу моей карьеры».

Энтони Тейлор более 20 лет работал футбольным арбитром и успел отсудить 831 официальный матч. За это время он судил каждый финал национальных английских кубков.