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  4. Энтони ТЕЙЛОР: «Давление невыносимо. Самое время отойти в сторону»
Англия
21 июля 2026, 18:36 | Обновлено 21 июля 2026, 19:05
352
0

Энтони ТЕЙЛОР: «Давление невыносимо. Самое время отойти в сторону»

Легендарный английский арбитр объяснил решение завершить карьеру

21 июля 2026, 18:36 | Обновлено 21 июля 2026, 19:05
352
0
Энтони ТЕЙЛОР: «Давление невыносимо. Самое время отойти в сторону»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Легендарный английский футбольный арбитр Энтони Тейлор объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру:

«Судейство на элитном уровне было огромной честью, но давление невыносимо, а контроль — постоянный. Поэтому сейчас самое время отойти в сторону и с нетерпением ждать перехода к следующему этапу моей карьеры».

Энтони Тейлор более 20 лет работал футбольным арбитром и успел отсудить 831 официальный матч. За это время он судил каждый финал национальных английских кубков.

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судьи (арбитры) завершение карьеры Энтони Тейлор
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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