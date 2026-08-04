Знаменитому английскому рефери поручили спасти судейство в Турции
Энтони Тейлор получил новый пост
Бывший арбитр Энтони Тейлор назначен директором по работе с арбитрами Турецкой футбольной федерации. Назначение состоялось через 10 месяцев после пятилетнего расследования, выявившего, что у 371 из 571 арбитра в Турции были счета для ставок.
Президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу сказал: «Если мы хотим вывести турецкий футбол на тот уровень, которого он заслуживает, мы должны очистить его от всей грязи».
В прошлом месяце Тейлор объявил о завершении своей 20-летней судейской карьеры после того, как 6 июля судил матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором Испания одержала победу над Португалией со счетом 1:0.
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