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  4. Знаменитому английскому рефери поручили спасти судейство в Турции
Англия
04 августа 2026, 18:28 |
354
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Знаменитому английскому рефери поручили спасти судейство в Турции

Энтони Тейлор получил новый пост

04 августа 2026, 18:28 |
354
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Знаменитому английскому рефери поручили спасти судейство в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший арбитр Энтони Тейлор назначен директором по работе с арбитрами Турецкой футбольной федерации. Назначение состоялось через 10 месяцев после пятилетнего расследования, выявившего, что у 371 из 571 арбитра в Турции были счета для ставок.

Президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу сказал: «Если мы хотим вывести турецкий футбол на тот уровень, которого он заслуживает, мы должны очистить его от всей грязи».

В прошлом месяце Тейлор объявил о завершении своей 20-летней судейской карьеры после того, как 6 июля судил матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором Испания одержала победу над Португалией со счетом 1:0.

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Энтони Тейлор чемпионат Турции по футболу
Руслан Полищук Источник: BBC
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В Україні рятували (і рятують) макароники; в турків - британці. Сумніваюсь, що щось путнє вийде...
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