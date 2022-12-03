Не Абубакар и не Шакири. Лучшие игроки последних матчей 3-го тура ЧМ-2022

В пятницу, 2 декабря, состоялись последние матчи 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Игры прошли в группах H и G. Первые две встречи были сыграны в квартете H: Южная Корея обыграла Португалию, а Уругвай одолел Гану. Лучшим игроком встречи корейцев и португальцев стал Хван Хи Чхан, а в игре уругвайцев и ганцев – Джорджиан Де Арраскаэта.

Последние два матча группового этапа на этом Мундиале стартовали в 21:00 по Киеву – Камерун сыграл с Бразилией, а Сербия со Швейцарией. Вратарь сборной Камеруна Дэвис Эпасси стал лучшим игроком встречи с бразильцами, а Гранит Джака удостоился награды MVP в игре швейцарцев и сербов.