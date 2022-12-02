Впервые с 1994 года. Ни одна сборная не смогла одержать 3 победы в группе

Вечером в пятницу, 2 декабря, завершились последние игры 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре.

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Как известно, в этих матчах выяснили отношения команды из группы G – Камерун и Бразилия, а также Сербия и Швейцария. Бразилия проиграла со счетом 0:1 Камеруну, а швейцарцы оказались сильнее сербов – 3:2. Таким образом, бразильская команда последней из всех сборных, вышедших на старт ЧМ-2022, упустила возможность завершить турнир в группах с тремя победами в трех матчах.

Получается, что на ЧМ-2022 впервые с ЧМ-1994 ни одна команда не победила во всех трех матчах группового этапа.