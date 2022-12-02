Впервые с 1994 года. Ни одна сборная не смогла одержать 3 победы в группе
На мундиале в Катаре завершилась групповая стадия
Вечером в пятницу, 2 декабря, завершились последние игры 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре.
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Как известно, в этих матчах выяснили отношения команды из группы G – Камерун и Бразилия, а также Сербия и Швейцария. Бразилия проиграла со счетом 0:1 Камеруну, а швейцарцы оказались сильнее сербов – 3:2. Таким образом, бразильская команда последней из всех сборных, вышедших на старт ЧМ-2022, упустила возможность завершить турнир в группах с тремя победами в трех матчах.
Получается, что на ЧМ-2022 впервые с ЧМ-1994 ни одна команда не победила во всех трех матчах группового этапа.
- ЧМ-2018 (3 сборные одержали 3 победы в группе): Уругвай, Хорватия, Бельгия
- ЧМ-2014 (3): Нидерланды, Колумбия, Аргентина
- ЧМ-2010 (2): Аргентина, Нидерланды
- ЧМ-2006 (4): Германия, Португалия, Бразилия, Испания
- ЧМ-2002 (2): Испания, Бразилия
- ЧМ-1998 (2): Франция, Аргентина
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