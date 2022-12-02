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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 23:57 | Обновлено 03 декабря 2022, 01:02
505
0

Впервые с 1994 года. Ни одна сборная не смогла одержать 3 победы в группе

На мундиале в Катаре завершилась групповая стадия

02 декабря 2022, 23:57 | Обновлено 03 декабря 2022, 01:02
505
0
Впервые с 1994 года. Ни одна сборная не смогла одержать 3 победы в группе
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером в пятницу, 2 декабря, завершились последние игры 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре.

Как известно, в этих матчах выяснили отношения команды из группы G – Камерун и Бразилия, а также Сербия и Швейцария. Бразилия проиграла со счетом 0:1 Камеруну, а швейцарцы оказались сильнее сербов – 3:2. Таким образом, бразильская команда последней из всех сборных, вышедших на старт ЧМ-2022, упустила возможность завершить турнир в группах с тремя победами в трех матчах.

Получается, что на ЧМ-2022 впервые с ЧМ-1994 ни одна команда не победила во всех трех матчах группового этапа.

  • ЧМ-2018 (3 сборные одержали 3 победы в группе): Уругвай, Хорватия, Бельгия
  • ЧМ-2014 (3): Нидерланды, Колумбия, Аргентина
  • ЧМ-2010 (2): Аргентина, Нидерланды
  • ЧМ-2006 (4): Германия, Португалия, Бразилия, Испания
  • ЧМ-2002 (2): Испания, Бразилия
  • ЧМ-1998 (2): Франция, Аргентина
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Источник Opta
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