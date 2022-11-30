WTA30 ноября 2022, 17:47 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:28
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Байндл победно стартовала на турнире WTA 125 в Андорре
Катерина переиграла соперницу из Турции
30 ноября 2022, 17:47 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:28
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (№100 WTA) стартовала с трудовой победы на турнире WTA 125 в Андорре.
В первом круге хардовых соревнований украинка переиграла Пемру Озген из Турции (№287 WTA).
Андорра. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Пемра Озген (Турция) – 7:6(3), 6:3
Во втором раунде Байндл сразится против Кристины Букши из Испании (№108 WTA), посеянной под восьмым номером.
Ранее во второй круг пробились Даяна Ястремская и Дарья Снигур.
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