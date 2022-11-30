Байндл победно стартовала на турнире WTA 125 в Андорре

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№100 WTA) стартовала с трудовой победы на турнире WTA 125 в Андорре.

В первом круге хардовых соревнований украинка переиграла Пемру Озген из Турции (№287 WTA).

Андорра. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Пемра Озген (Турция) – 7:6(3), 6:3

Во втором раунде Байндл сразится против Кристины Букши из Испании (№108 WTA), посеянной под восьмым номером.

Ранее во второй круг пробились Даяна Ястремская и Дарья Снигур.