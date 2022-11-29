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  4. Снигур разобралась с 30-летней испанкой на старте турнира в Андорре
WTA
29 ноября 2022, 19:01 |
414
1

Снигур разобралась с 30-летней испанкой на старте турнира в Андорре

Дарья переиграла обладательницу уайлд-кард

29 ноября 2022, 19:01 |
414
1
Снигур разобралась с 30-летней испанкой на старте турнира в Андорре
WTA. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№107 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 125 в Андорре.

В первом раунде седьмая сеяная Дарья Снигур переиграла Георгину Гарсию Перес из Испании (№565 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.

Андорра. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Георгина Гарсия Перес (Испания) – 6:1, 6:2

Во втором раунде Снигур сразится против Ребекки Петерсон из Швеции (№136 WTA).

Ранее победу в первом круге добыла и Даяна Ястремская.

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Дарья Снигур WTA Андорра Георгина Гарсия Перес
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Источник Sport.ua
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Александр Ад
У Дарини явно покращилася перша подача,ось в наступному турі іспит від шведки буде куди більш складним-бажаю удачи!
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