WTA29 ноября 2022, 19:01 |
414
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Снигур разобралась с 30-летней испанкой на старте турнира в Андорре
Дарья переиграла обладательницу уайлд-кард
29 ноября 2022, 19:01 |
414
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№107 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 125 в Андорре.
В первом раунде седьмая сеяная Дарья Снигур переиграла Георгину Гарсию Перес из Испании (№565 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.
Андорра. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Георгина Гарсия Перес (Испания) – 6:1, 6:2
Во втором раунде Снигур сразится против Ребекки Петерсон из Швеции (№136 WTA).
Ранее победу в первом круге добыла и Даяна Ястремская.
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Комментарии 1
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У Дарини явно покращилася перша подача,ось в наступному турі іспит від шведки буде куди більш складним-бажаю удачи!
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