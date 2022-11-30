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30 ноября 2022, 08:15 |
156
0

Про Серену Уильямс написали научную статью. Раскрыли вопросы гендера

Материал выпустят в конце декабря

30 ноября 2022, 08:15 |
156
0
Про Серену Уильямс написали научную статью. Раскрыли вопросы гендера
Instagram. Серена Уильмс

В конце декабря академическое издание Routledge выпустит сборник научных статей, посвященных вопросам гендера.

Один из материалов посвящен Серене Уильямс и называется «Серена Уильямс и ненависть к чернокожим женщинам. Презрение, любовь, дружба, стыд». Она исследует образ американки, который создается в медиа.

Отметим, что в 2022 году легендарная Серена Уильямс завершила карьеру, но официально об этом еще не объявила. Свой последний матч звездная американка сыгралана US Open

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Серена Уильямс
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