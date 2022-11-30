Про Серену Уильямс написали научную статью. Раскрыли вопросы гендера
Материал выпустят в конце декабря
В конце декабря академическое издание Routledge выпустит сборник научных статей, посвященных вопросам гендера.
Один из материалов посвящен Серене Уильямс и называется «Серена Уильямс и ненависть к чернокожим женщинам. Презрение, любовь, дружба, стыд». Она исследует образ американки, который создается в медиа.
Отметим, что в 2022 году легендарная Серена Уильямс завершила карьеру, но официально об этом еще не объявила. Свой последний матч звездная американка сыгралана US Open
serena williams and anti-black woman hatehttps://t.co/rpBp2cXCTe— enrico maria riva (@enricomariariva) November 29, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Технологии внутри мяча доказали, что Криштиану его не касался
В Шахтере Витао далеко не всегда впечатлял, и куда больше запомнился серьезными ошибками…