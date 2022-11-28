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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Сказал ребятам - есть шанс первыми в УПЛ обыграть Днепр-1»
Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 19:11 | Обновлено 28 ноября 2022, 19:33
1333
3

Юрий ВЕРНИДУБ: «Сказал ребятам - есть шанс первыми в УПЛ обыграть Днепр-1»

Наставник оценил неожиданную победу

28 ноября 2022, 19:11 | Обновлено 28 ноября 2022, 19:33
1333
3
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сказал ребятам - есть шанс первыми в УПЛ обыграть Днепр-1»
ФК Кривбасс

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб оценил неожиданную победу над лидером чемпионата «Днепром-1» со счетом 2:1. Это первое поражение команды в нынешнем чемпионате.

– Трудно комментировать сегодня. Особенно после предыдущего матча с «Металлистом 1925». Тот матч и этот – две разные игры, два разных соперника. «Днепр-1» лидер нашего чемпионата. Команда, которая до сих пор не имела ни одного поражения. Я сказал перед матчем ребятам, что есть шанс вписать себя в историю этого чемпионата, нанести «Днепру-1» первое поражение. Получились, вроде и настрой были как надо, и сама игра неплохая.

Переход от обороны к атаке – то, что мы хотели увидеть. Я очень рад за каждого из ребят. За то, что сегодня они действительно достойны победы. Показали, что могут на равных играть с лидерами. Осталось сделать так, чтобы они так же играли и против других клубов УПЛ.

Потому что бывают разочарования. Надеюсь, дальше все у нас будет хорошо. Главное теперь хорошо сыграть последний матч против «Черноморца» и отдохнуть от сезона. А там уже на сборе как следует поработаем и подготовимся ко второму кругу.

- Два вопроса: когда были некоторые проблемы, не думали ли вы о том, чтобы покинуть «Кривбасс»? Потому что мы не хотим, чтобы вы уходили из нашего клуба. И с какой командой Чемпионата мира вы могли бы сравнить нынешний «Кривбасс» по стилю игры?

- Тренерская судьба такова, что когда команда идет в лидерах и показывает хорошие результаты – это один момент, а когда часто уступает, а у нас такие серии были, это другое. Всегда считаю, что при неудачных результатах нужно разобраться в себе тренеру, а не искать виновных среди футболистов. Потому я уверен, что тренер должен искать причины в себе, в первую очередь.

Благодарен руководству ФК «Кривбасс», а именно президенту Константину Федоровичу Караманицу. Мы с ним тогда побеседовали. Он как психолог меня успокоил, сказал, нужно продолжать работать, все получится. Пока так. но, надеюсь, все наладится. Где-то усилим точечно команду зимой, будем работать.

Что касается чемпионата мира, не хотел бы ни с кем сравнивать. Но мне звонили журналисты, спрашивали у моего фаворита турнира. Для меня это Англия. Сейчас у них много молодых игроков, чтобы провести этот ЧМ на хорошем уровне.

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Кривбасс Кривой Рог Днепр-1 Юрий Вернидуб чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Кривбасс
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Dar Veter
Напомнил, что горняки это побратимы шахтеров?
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Remark
Удачи Вернидубу, именно только ему, как личности и человеку! П. С. За Кривбасс не болею, и его судьба особо не интересует.
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+1
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