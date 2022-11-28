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Кривбасс
28.11.2022, FT 2 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 17:13 | Обновлено 28 ноября 2022, 17:21
709
0

Кривбасс – Днепр-1 – 2:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура украинской Премьер-лиги

28 ноября 2022, 17:13 | Обновлено 28 ноября 2022, 17:21
709
0
Кривбасс – Днепр-1 – 2:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В понедельник, 28 ноября, состоялась встреча 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснили «Кривбасс» из Кривого Рога и «Днепр-1».

Игра завершилась победой 2:1 хозяев поля, в составе которых голами отметились Волошин и Дебелко. У днепрян автором гола престижа стал Довбик, который в середине второго тайма реализовал пенальти.

К слову, после гола Довбика команда Александра Кучера повела в счете, но до финального свистка достигнутое преимущество не удержала.

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Кривбасс).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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