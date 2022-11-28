В понедельник, 28 ноября, состоялась встреча 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснили «Кривбасс» из Кривого Рога и «Днепр-1».

Игра завершилась победой 2:1 хозяев поля, в составе которых голами отметились Волошин и Дебелко. У днепрян автором гола престижа стал Довбик, который в середине второго тайма реализовал пенальти.

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К слову, после гола Довбика команда Александра Кучера повела в счете, но до финального свистка достигнутое преимущество не удержала.

Видеообзор матча