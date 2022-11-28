Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1

​Отчаянная попытка лидера украинской Премьер-лиги в конечном итоге сыграть свой перенесенный матч первого тура против «Александрии» посреди прошлой недели обернулась очередным массированным ракетным обстрелом территории Украины страной-оккупантом, и в итоге большинство болельщиков банально осталось без энергоснабжения в собственных городах. Однако к запланированному на первый день уже новой недели матчу днепровского «Днепра-1» против криворожского «Кривбасса» на поле стадиона «Горняк» наши героические работники энергетической отрасли успели отремонтировать большинство из пострадавших объектов инфраструктуры. Если кто-то по длительному течению реинкарнации «бело-красно-черных» успел забыть, что против СК у них вообще-то сверхпринципиальное региональное дерби, то в контексте пятнадцатого тура национального первенства самое время было упомянуть об этом весьма интересном факте.

Настроение поединка со статусом дерби команды успешно усвоили в пользу собственной игры, так что с самого начала матча демонстрировали довольно подвижный футбол с минимальным количеством задержек на далеко не самом лучшем, но и не худшем, газоне страны. Моменты обе стороны создавали за счет высокой фланговой активности, и уже на первых минутах Дебелко заставил впервые занервничать Валефа, когда головой перевел над воротами подачи от Капича со штрафного с левого фланга.

«Днепр-1» заметно буксовал в атаке на тяжелом газоне, а соперники как будто породнились с покрытием, и спокойно продолжали преодолевать защиту гостей. Однако слишком они увлеклись наступательными действиями, и на 19 минуте пропустили контратаку через правый фланг от Гуцуляка, в завершение которой полузащитника в собственной штрафной сбил Банада. Привычной картиной присутствия Екатерины Монзуль возле VAR внезапно не дала насладиться воздушная тревога, поэтому матч был прерван в довольно щекотливый момент.

Необходимость назначения пенальти была очевидна, однако трансляторы в конце концов не дали возможности насладиться ударом Довбика по центру ворот из-за слишком позднего включения обратно в игру. Более того, мы еще и не увидели полноты атаки, которая привела к результативному выстрелу Волошина с левого фланга штрафной через несколько минут спустя.

На мгновение показалось, что команды сами немного испугались скоростей, на которых стремились играть после возобновления встречи. «Днепр-1», как можно было увидеть на общем фоне, держал темп движения мяча под собственным контролем, но соперники постоянно создавали основания для контрвыпадов, так что далеко не самая свежая защита Кучера рисковала получить удар в самый критический момент.

В конце концов так оно и случилось. Команды обменялись выстрелами в перекладины с обеих сторон поля посреди второго тайма, что придало определенной остроты игре. После этого тренеры начали производить замены, и здесь уже Вернидуб имел полное преимущество над визави по тренерскому мостику. На 73 минуте Задерака навесом с левого фланга доставил мяч на голову Банады, который с радостью поделился моментом с Дебелко, а тот не промахнулся. После этого хозяева исключительно отбивались от многочисленных попыток соперников отыграться.

Следующий матч криворожский «Кривбасс» проведет в гостях у одесского «Черноморца» 2 декабря, а днепровский «Днепр-1» будет встречаться на выезде против «Александрии» уже весной в рамках второго круга, если так и не успеет провести первый матч против «полиграфов» еще до конца 2022 года.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Кривбасс» – «Днепр-1» - 2:1

Волошин, 27, Дебелко, 73 – Довбик, 22 (пен.)

Капич, 50

«Кривбасс»: Сарнавский – Дибанго, Вернидуб, Стецьков, Понедельник – Банада, Капич – Волошин (Якимец, 82), Татарков (Хомченовский, 76), Микитишин (Задерака, 66) – Дебелко.

«Днепр-1»: Макс Валеф – Адамюк (Когут, 63), Сарапий, Сваток, Гомес – Рубчинский (Назаренко, 63), Бабенко – Гуцуляк (Кононов, 79), Пихаленок (Логинов, 89), Танчик – Довбик.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 9 (4) – 11 (3)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 3 – 2.

КРИВБАСС - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C