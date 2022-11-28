В понедельник, 28-го ноября, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в Кривой Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 14:00.

Это будет уже вторая попытка понаблюдать за лидером чемпионской гонки за последнюю неделю, так как прошлая скоропостижно была прервана очередным массовым ракетным обстрелом территории Украины. «Днепр-1» решил доиграть свои матчи в первом круге до наступления Нового года для того, чтобы получить более четкую для себя картину гонки против донецкого «Шахтера». Коллективу Александра Кучера предстоит ответственное региональное дерби, и если Юрий Вернидуб сумеет настроить коллектив «Кривбасса» на предстоящую игру, то нас ждет очень эмоциональное противостояние на далеко не самом качественном газоне в стране.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.