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Кривбасс
28.11.2022 14:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 01:07 | Обновлено 28 ноября 2022, 01:08
43
0

Кривбасс – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

28 ноября 2022, 01:07 | Обновлено 28 ноября 2022, 01:08
43
0
Кривбасс – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В понедельник, 28-го ноября, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в Кривой Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 14:00.

Это будет уже вторая попытка понаблюдать за лидером чемпионской гонки за последнюю неделю, так как прошлая скоропостижно была прервана очередным массовым ракетным обстрелом территории Украины. «Днепр-1» решил доиграть свои матчи в первом круге до наступления Нового года для того, чтобы получить более четкую для себя картину гонки против донецкого «Шахтера». Коллективу Александра Кучера предстоит ответственное региональное дерби, и если Юрий Вернидуб сумеет настроить коллектив «Кривбасса» на предстоящую игру, то нас ждет очень эмоциональное противостояние на далеко не самом качественном газоне в стране.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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