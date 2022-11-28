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Чемпионат Украины
Кривбасс
28.11.2022 14:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 06:40 | Обновлено 28 ноября 2022, 07:42
841
0

Кривбасс – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

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28 ноября 2022, 06:40 | Обновлено 28 ноября 2022, 07:42
841
0
Кривбасс – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Днепр-1

В понедельник, 28 ноября, в Кривом Роге состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местный «Кривбасс» на домашнем стадионе «Горняк» примет «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Кривбасс

Клуб из Кривого Рога вышел в элитный дивизион чемпионата Украины по итогам прошлого сезона. Правда, выводил в УПЛ «Кривбасс» Александр Бабич, однако летом его на тренерском мостике сменил Юрий Вернидуб, известный по успешной работе в луганской «Заре» и молдавском «Шерифе». Многие ожидали, что под руководством столь опытного наставника криворожцы сходу будут радовать болельщиков своими результатами, но пока получается не очень.

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Из 13 сыгранных поединков «Кривбасс» выиграл лишь три, столько же встреч завершились с ничейным исходом. А проиграл «Кривбасс» в более чем половине случаев. Впрочем, в предыдущих трех поединках подопечные Вернидуба набрали 6 очков, так что вполне возможно, что дела постепенно будут налаживаться. Вот только половина сезона уже позади, дальше зимний перерыв, в который, очевидно, необходимо провести работу над ошибками.

Днепр-1

На этой неделе команда Александра Кучера должна была сыграть перенесенный поединок 1-го тура чемпионата УПЛ с «Александрией». Но игра была прервана уже в начале первого тайма по причине воздушной тревоги. Клубы приняли решение доиграть матч позже. Скорее всего, произойдет это уже в следующем году, так что днепрян весной ждет очень непростой календарь.

А бороться футболистам «Днепра-1» есть за что. Именно они сейчас являются фаворитами в борьбе за чемпионский титул. Подопечные Кучера не проиграли ни одного поединка в национальном первенстве и набрали 35 очков из 39 возможных за 13 матчей. Отрыв от ближайшего преследователя, которым является донецкий «Шахтер», составляет 5 баллов. Еще и в Лиге конференций клуб из Днепра продолжит свой вояж. Благо, что в обойме у Кучера есть немало опытных футболистов.

Кадровая ситуация

Обе команды подошли к отчетной игре без дисквалифицированных. В лазарете «Днепра-1» остаются травмированы Валерий Лучкевич, Эмилиано Пурита, Доминго Бланко и Артем Громов.

Вероятно, в Кривом Роге не будут играть легионеры днепрян, за исключением отважного бразильского голкипера Макса Валефа.

Юрий Вернидуб не сможет рассчитывать лишь на травмированного центрального защитника Дмитрия Семенова.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Сарнавский – Дибанго, Ловрич, Якимец, Стецьков, Капич, Хомченовский, Банада, Волошин, Микитишин, Дебелко.

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Логинов, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Назаренко, Гуцуляк, Довбик.

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28 ноября, понедельник

«Кривбасс» – «Днепр-1»
Кривой Рог. Стадион «Горняк». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
КРИВБАСС — ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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