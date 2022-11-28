Секрет гениев. Врач рассказал, как Месси и Роналду поддерживают форму

Спортивный диетолог Джесс Хиллард рассказала, как известные футболисты поддерживают форму и психическое здоровье.

По ее словам, Лионель Месси и Криштиану Роналду – любители водорослей.

Помимо белка, необходимого для восстановления мышц, водоросли содержат йод и множество ценных витаминов и минералов, помогающих поддерживать функцию щитовидной железы и либидо.

Отметим, что Месси на ЧМ-2022 по футболу забил за сборную Аргентины уже два гола: в первому туре он поразил ворота Саудовской Аравии с пенальти, а затем забил Мексике. Роналду, в свою очередь, в стартовом поединке на мундиале за Португалию отметился с 11-метровой точки.