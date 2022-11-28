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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 07:20 |
1402
0

Секрет гениев. Врач рассказал, как Месси и Роналду поддерживают форму

Джесс Хиллард поделилась рационом двух лучших футолистов

28 ноября 2022, 07:20 |
1402
0
Секрет гениев. Врач рассказал, как Месси и Роналду поддерживают форму
Instagram. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Спортивный диетолог Джесс Хиллард рассказала, как известные футболисты поддерживают форму и психическое здоровье.

По ее словам, Лионель Месси и Криштиану Роналду – любители водорослей.

Помимо белка, необходимого для восстановления мышц, водоросли содержат йод и множество ценных витаминов и минералов, помогающих поддерживать функцию щитовидной железы и либидо.

Отметим, что Месси на ЧМ-2022 по футболу забил за сборную Аргентины уже два гола: в первому туре он поразил ворота Саудовской Аравии с пенальти, а затем забил Мексике. Роналду, в свою очередь, в стартовом поединке на мундиале за Португалию отметился с 11-метровой точки.

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Лионель Месси Криштиану Роналду ЧМ-2022 по футболу питание
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Источник The Sun
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