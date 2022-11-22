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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 12:43 | Обновлено 22 ноября 2022, 12:54
1516
0

ВИДЕО. Месси открыл счет в матче с Саудовской Аравией

Первый гол аргентинца на ЧМ в Катаре

22 ноября 2022, 12:43 | Обновлено 22 ноября 2022, 12:54
1516
0
ВИДЕО. Месси открыл счет в матче с Саудовской Аравией
Getty Images/Global Images Ukraine

На 10-й минуте сборная Аргентины открыла счет в матче первого тура ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.

Хосе Леандро Паредеса завалили в штрафной площадке Саудовской Аравии после подачи с углового удара. Арбитр матча назначил пенальти после просмотра VAR, а Лионель Месси максимально хладнокровно его реализовал, сумев развести мяч и вратаря по разным углам.

Для Месси это седьмой гол в карьере на чемпионатах мира.

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Источник Sport.ua
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