Чемпионат мира22 ноября 2022, 12:43 | Обновлено 22 ноября 2022, 12:54
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ВИДЕО. Месси открыл счет в матче с Саудовской Аравией
Первый гол аргентинца на ЧМ в Катаре
22 ноября 2022, 12:43 | Обновлено 22 ноября 2022, 12:54
1516
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На 10-й минуте сборная Аргентины открыла счет в матче первого тура ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.
Хосе Леандро Паредеса завалили в штрафной площадке Саудовской Аравии после подачи с углового удара. Арбитр матча назначил пенальти после просмотра VAR, а Лионель Месси максимально хладнокровно его реализовал, сумев развести мяч и вратаря по разным углам.
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Для Месси это седьмой гол в карьере на чемпионатах мира.
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