ВИДЕО. Месси открыл счет в матче с Саудовской Аравией

На 10-й минуте сборная Аргентины открыла счет в матче первого тура ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.

Хосе Леандро Паредеса завалили в штрафной площадке Саудовской Аравии после подачи с углового удара. Арбитр матча назначил пенальти после просмотра VAR, а Лионель Месси максимально хладнокровно его реализовал, сумев развести мяч и вратаря по разным углам.

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Для Месси это седьмой гол в карьере на чемпионатах мира.