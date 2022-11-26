Чемпионат мира26 ноября 2022, 22:32 | Обновлено 26 ноября 2022, 22:50
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ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
На 64-й минуте Аргентина вышла вперед в матче 2-го тура ЧМ
26 ноября 2022, 22:32 | Обновлено 26 ноября 2022, 22:50
606
0
26 ноября в 21:00 во 2-м туре чемпионата мира 2022 сборная Аргентины играет с командой Мексики.
Матч проходит в Лусайле на стадионе Lusail Iconic Stadium.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2), а Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
В середине второго тайме Аргентина вышла вперед. Очень важный гол забил Лионель Месси дальним ударом.
ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 64 мин.
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