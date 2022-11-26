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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 22:32 | Обновлено 26 ноября 2022, 22:50
606
0

ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом

На 64-й минуте Аргентина вышла вперед в матче 2-го тура ЧМ

26 ноября 2022, 22:32 | Обновлено 26 ноября 2022, 22:50
606
0
ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября в 21:00 во 2-м туре чемпионата мира 2022 сборная Аргентины играет с командой Мексики.

Матч проходит в Лусайле на стадионе Lusail Iconic Stadium.

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В первом туре Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2), а Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0).

В середине второго тайме Аргентина вышла вперед. Очень важный гол забил Лионель Месси дальним ударом.

ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 64 мин.

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Источник Sport.ua
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