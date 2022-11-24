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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 19:26 | Обновлено 24 ноября 2022, 19:50
965
1

ВИДЕО. Спорный пенальти. Роналду открыл счет в матче с Ганой

Португалия отличилась благодаря точному удару Криштиану с 11-метровой отметки

24 ноября 2022, 19:26 | Обновлено 24 ноября 2022, 19:50
965
1
ВИДЕО. Спорный пенальти. Роналду открыл счет в матче с Ганой
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В эти минуты проходит матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 между национальными сборными Португалии и Ганы.

На 65-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, который перед этим сам и заработал. 37-летний португалец забивает на пятом Мундиале подряд.

Стоит отметить, что решение главного арбитра о назначении 11-метрового удара вызвало бурю негодований со стороны игроков сборной Ганы.

Впрочем, арбитр VAR согласился с решением Исмаила Эльфата.

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Источник Sport.ua
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Burevestnik
Рональдо низко пал...
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