ВИДЕО. Спорный пенальти. Роналду открыл счет в матче с Ганой

В эти минуты проходит матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 между национальными сборными Португалии и Ганы.

На 65-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, который перед этим сам и заработал. 37-летний португалец забивает на пятом Мундиале подряд.

Стоит отметить, что решение главного арбитра о назначении 11-метрового удара вызвало бурю негодований со стороны игроков сборной Ганы.

Впрочем, арбитр VAR согласился с решением Исмаила Эльфата.