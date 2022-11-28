Чемпионат мира28 ноября 2022, 03:03 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:09
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Камерун – Сербия. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Смотрите 28 ноября в 12:00 поединок Мундиаля-2022
28 ноября 2022, 03:03 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:09
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В понедельник, 28 ноября, состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Камеруна и Сербии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре. Начало матча в 12:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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