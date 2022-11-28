В понедельник, 28 ноября, состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Камеруна и Сербии.

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Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре. Начало матча в 12:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.