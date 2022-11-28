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28.11.2022 12:00 - : -
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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 03:03 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:09
15
0

Камерун – Сербия. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022

Смотрите 28 ноября в 12:00 поединок Мундиаля-2022

28 ноября 2022, 03:03 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:09
15
0
Камерун – Сербия. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября, состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Камеруна и Сербии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре. Начало матча в 12:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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