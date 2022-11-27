В Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» сегодня, в воскресенье 27 ноября, состоялась игра 2-го тура в квартете Е групповой стадии мундиаля-2022.

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81 минута. 0:1. Фуллер Спенс смог поразить ворота японской команды, наказав их оборону за череду ошибок перед штрафной.