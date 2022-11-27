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Япония
27.11.2022, FT 0 : 1
Коста-Рика
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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 13:53 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:06
1134
0

Япония – Коста-Рика – 0:1. Фуллер Спенс наказал. Видео гола

Смотрите видео гола в матче 2-го тура ЧМ-2022

27 ноября 2022, 13:53 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:06
1134
0
Япония – Коста-Рика – 0:1. Фуллер Спенс наказал. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» сегодня, в воскресенье 27 ноября, состоялась игра 2-го тура в квартете Е групповой стадии мундиаля-2022.

81 минута. 0:1. Фуллер Спенс смог поразить ворота японской команды, наказав их оборону за череду ошибок перед штрафной.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Кейшер Фуллер (Коста-Рика).
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Источник Sport.ua
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