Чемпионат мира
27.11.2022, FT 0 : 1
Чемпионат мира27 ноября 2022, 13:53 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:06
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Япония – Коста-Рика – 0:1. Фуллер Спенс наказал. Видео гола
Смотрите видео гола в матче 2-го тура ЧМ-2022
27 ноября 2022, 13:53 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:06
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В Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» сегодня, в воскресенье 27 ноября, состоялась игра 2-го тура в квартете Е групповой стадии мундиаля-2022.
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81 минута. 0:1. Фуллер Спенс смог поразить ворота японской команды, наказав их оборону за череду ошибок перед штрафной.
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Кейшер Фуллер (Коста-Рика).
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