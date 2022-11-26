Львов – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 ноября в 13:00 поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 27 ноября, в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги состоится поединок, в котором «Львов» сыграет против «Колоса».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ», стартовый свисток арбитра матча Юрия Иванова прозвучит в 13:00.
«Львов» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Колос».
Видеотрансляцию матча проводит телеканал «Setanta Sports+».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент рпл высказался о перспективе перехода россии из УЕФА в Азиатскую конфедерацию
По всей стране развернуты «Пункты несокрушимости», но в Киеве много жалоб