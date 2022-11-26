В воскресенье, 27 ноября, в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги состоится поединок, в котором «Львов» сыграет против «Колоса».

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Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ», стартовый свисток арбитра матча Юрия Иванова прозвучит в 13:00.

«Львов» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Колос».

Видеотрансляцию матча проводит телеканал «Setanta Sports+».