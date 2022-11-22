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  4. В Катаре заявили о первом изъятии наркотиков во время ЧМ-2022
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 02:14 |
189
1

В Катаре заявили о первом изъятии наркотиков во время ЧМ-2022

Якобы попался неизвестный гость мундиаля

22 ноября 2022, 02:14 |
189
1
В Катаре заявили о первом изъятии наркотиков во время ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Власти Катара сообщили о том, что 21 ноября они первый раз за время чемпионата мира по футболу пресекли попытку ввоза в страну наркотиков.

Сообщается, что все произошел в международном аэропорта Хамад в Дохе. В багаже у пассажира, информация о котором не разглашается, было обнаружено 1990 таблеток трамадола (сильное болеутоляющее средство, вызывающее зависимость) и 464,5 гр гашиша.

В Катаре, как известно, за хранение, употребление или торговлю наркотиками предусмотрено суровое наказание, включая длительные тюремные сроки и крупные штрафы. Иностранцам грозит депортация из страны.

Напомним, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино озвучил дикую идею по объединению мира при помощи чемпионата мира.

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Источник AFP
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