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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 01:33 | Обновлено 22 ноября 2022, 01:37
557
1

Сломан – давайте нового. Глава ФИФА озвучил дикую идею по объединению мира

Джанни Инфантино продолжает нести ересь

22 ноября 2022, 01:33 | Обновлено 22 ноября 2022, 01:37
557
1
Сломан – давайте нового. Глава ФИФА озвучил дикую идею по объединению мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино публично признался в том, что готов к дикому шагу в отношении места проведения одного из будущих чемпионатов мира. 52-летний швейцарец заявил, что открыт к проведению мундиаля в Северной Корее – стране с ярко выраженной тоталитарной диктатурой Ким Чен Ина.

Свою идею Инфантино обосновал стремлением помочь «объединить мир».

Как известно, в 2014 году исследования ООН относительно прав человека в Северной Корее сделали вывод, что «тяжесть, масштабы и характер нарушений определяют состояние, которому нет ни единой параллели в современном мире».

Ранее Джанни Инфантино объяснил, почему Иран нельзя выгнать с ЧМ-2022, что выглядело как оправдание всего, что ему угодно.

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Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2022 по футболу
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Knushovka
Ей сауди оддайте дяді інфантіно наркоту а то зовсім погано дідулі
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