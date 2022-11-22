Сломан – давайте нового. Глава ФИФА озвучил дикую идею по объединению мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино публично признался в том, что готов к дикому шагу в отношении места проведения одного из будущих чемпионатов мира. 52-летний швейцарец заявил, что открыт к проведению мундиаля в Северной Корее – стране с ярко выраженной тоталитарной диктатурой Ким Чен Ина.

Свою идею Инфантино обосновал стремлением помочь «объединить мир».

Как известно, в 2014 году исследования ООН относительно прав человека в Северной Корее сделали вывод, что «тяжесть, масштабы и характер нарушений определяют состояние, которому нет ни единой параллели в современном мире».

Ранее Джанни Инфантино объяснил, почему Иран нельзя выгнать с ЧМ-2022, что выглядело как оправдание всего, что ему угодно.