Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ

Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн-беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта.

Заряжай на чемпионат мира вместе с Parimatch!

Голы – это то, ради чего подавляющее большинство футбольных болельщиков идут на стадионы или включают телевизоры. Публика хочет увидеть красивые комбинации, завершающиеся яркими взятиями ворот, или хотя бы эмоции победителей и проигравших. Именно поэтому атакующие игроки на виду всегда находятся значительно в большей степени, нежели их партнеры по команде, которые играют в воротах или в линии обороны. Именно футболистам атаки чаще всего присуждаются престижные индивидуальные награды, за которые они с неистовством борются друг с другом…

Кроме того, у игроков линии атаки есть еще один серьезный стимул – всевозможные рекорды результативности, переписать которые всегда престижно, ведь это возможность надолго войти в историю.

На текущий момент лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира ФИФА является немец Мирослав Клозе, который в 24 матчах наколотил 16 мячей, сыграв на четырех мундиалях кряду (2002, 2006, 2010, 2014). Окончательно свой рекорд экс-форвард сборной Германии оформил 8 июля 2014 года, забив один из мячей в ворота растоптанной европейцами команды Бразилии (7:1) в полуфинале домашнего для «селесао» чемпионата мира. Благодаря этому Клозе стал единоличным владельцем рекорда результативности в истории ЧМ, так как ранее делил это достижение с бразильцем Роналдо, забившим 15 мячей в 19 играх на мундиалях.

На ЧМ-2018 никому не удалось переписать достижение Клозе. Удастся ли это сделать игрокам атаки сборных, стартующих на ЧМ-2022 в Катаре? Посмотрим, а пока давайте определим шестерку действующих футболистов, которые наиболее близко подобрались к «пику Клозе» и в теории могут его покорить…

4-6. Неймар – 6 голов

Гражданство: Бразилия

Возраст: 30 лет

Матчей на ЧМ: 10

Getty Images/Global Images Ukraine

Свой первый матч за сборную Бразилии Неймар сыграл в августе 2010 года, уже после того, как «селесао» вернулись с чемпионата мира в ЮАР, где вылетели на стадии четвертьфинала от Нидерландов (1:2). После того форварду удалось поучаствовать лишь в двух чемпионатах мира – 2014 и 2018 годов. На этих турнирах Неймар был достаточно неплох, отличившись 6 забитыми мячами в 10 поединках. Безусловно, от него ожидали большего, и этим частично можно объяснить отсутствие успехов у бразильцев на двух крайних мундиалях – в 2014-м «селесао» заняли четвертое место, а в 2018-м снова споткнулись в четвертьфинале на европейцах, но на этот раз уже на Бельгии (1:2).

На турнире в Катаре от Неймара в Бразилии снова ждут едва ли не чудес. Надо признать, что форвард сейчас действительно пребывает в хорошей форме. За «Пари Сен-Жермен» в текущем сезоне он отличился 15 забитыми мячами в 20 матчах, добавить к которым стоит 12 результативных передач. Поэтому Неймар, для которого ЧМ-2022, вероятно, станет последним в карьере, реально способен помочь Бразилии добраться до самых поздних стадий турнира. Что правда, чтобы побить рекорд Клозе бразильскому форварду нужно забить аж 11 мячей, а в истории мировых первенств более десяти голов за один чемпионат удавалось записать на свой счет только двум игрокам, причем было это уже очень давно (на ЧМ-1954 в Швейцарии 11 мячей соперникам сборной Венгрии наколотил Шандор Кочиш, а на ЧМ-1958 в Швеции 14 голами отличился француз Жюст Фонтен)…

4-6. Лионель Месси – 6 голов

Гражданство: Аргентина

Возраст: 35 лет

Матчей на ЧМ: 19

Getty Images/Global Images Ukraine

Главному гению современного футбола Лионелю Месси, который в июне отпраздновал 35-й день рождения, пока так и не удалось вместе со сборной Аргентины выиграть чемпионат мира. Этого титула форварду «Пари Сен-Жермен» не хватает в коллекции трофеев, где есть все другие престижные награды и кубки современности. Поэтому турнир в Катаре – последний шанс для аргентинской сборной сделать подарок своему ветерану и отблагодарить того за великолепные 17 лет в футболке «бело-голубых».

Пока на счету Месси лишь 6 забитых мячей в финальных стадиях чемпионатов мира, хотя Лео поучаствовал уже на четырех мундиалях (2006, 2010, 2014 и 2018). В основном аргентинцы заканчивали свои выступления в четвертьфинале, либо в 1/8 финала, как четыре года назад, но на турнире в Бразилии в 2014-м были невероятно близки к трофею, уступив в финале лишь в дополнительное время Германии со счетом 0:1.

Увы, но Месси пока не блистал результативностью на чемпионатах мира. В 2006-м он забил только один мяч, в 2010-м и вовсе уехал без голов с турнира в ЮАР, на котором сыграл пять матчей, в 2014-м на его счету оказалось четыре гола, а в 2018-м – снова только один…

4-6. Гарри Кейн – 6 голов

Гражданство: Англия

Возраст: 29 лет

Матчей на ЧМ: 6

Getty Images/Global Images Ukraine

Ключевой форвард и главная звезда «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который ныне является капитаном сборной Англии, дебютировал в национальной команде лишь в марте 2015 года, а потому для него турнир в Катаре станет лишь вторым мундиалем в карьере, хотя Гарри уже 29 лет. Минувшее мировое первенство выдалось для Кейна невероятно успешным с точки зрения личных показателей – форвард англичан выиграл бомбардирскую гонку, забив 6 мячей в 6 матчах. Что правда, сборная Англии на ЧМ-2018 так и не завоевала медалей, финишировав на четвертом месте.

На ЧМ-2022 букмекеры именно Кейна называют фаворитом в борьбе за «Золотую бутсу», хотя, как уже упоминалось выше, английскому форварду предстоит сотворить настоящее чудо, чтобы превзойти рекорд Клозе уже по итогам турнира в Катаре. Впрочем, если Гарри сможет отличиться 5-6 забитыми мячами в 2022 году, то на следующем мундиале ему останется совсем не так много, чтобы все-таки отобрать лавры первенства у Клозе. И, в отличие от Неймара, который говорил, что ЧМ-2022, вероятно, станет для него последним, а также 35-летнего Месси, Кейну в 2026-м наверняка представится еще один шанс смотаться на чемпионат мира, который примут США, Канада и Мексика.

2-3. Луис Суарес – 7 голов

Гражданство: Уругвай

Возраст: 35 лет

Матчей на ЧМ: 13

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лучших форвардов в истории уругвайского футбола Луис Суарес дебютировал за национальную команду в феврале 2007 года, и к настоящему моменту может похвастаться участием в трех чемпионатах мира (2010, 2014 и 2018). Наиболее удачным для южноамериканцев стал дебютный мундиаль Суареса – в 2010 году. На турнире в ЮАР Уругваю в целом попалась очень приемлемая турнирная сетка, благодаря чему «небесно-голубые» добрались аж до полуфинала, где проиграли Нидерландам (2:3), а затем уступили и Германии (2:3) в матче за третье место.

Сам Луис Суарес пока достаточно стабилен с точки зрения результативности в финальных частях чемпионатов мира. В 2010-м он отличился тремя голами, а в 2014-м и 2018-м забивал по два мяча за турнир. Летом нынешнего года 35-летний форвард покинул мадридский «Атлетико» и отправился на родину, где вместе с «Насьоналом» стал чемпионом. Это помогло Луису качественно подготовиться к ЧМ-2022, после завершения которого форвард рассмотрит варианты с дальнейшим трудоустройством. Впрочем, среди претендентов на покорение рекорда Клозе Суареса, скорее, можно выделять лишь номинально. Против него «работает» слишком много факторов – объективная сила нынешней сборной Уругвая (вряд ли «небесно-голубые» повторят хотя бы свое достижение 12-летней давности), возраст, отсутствие феноменальной результативности на прошедших мундиалях…

2-3. Криштиану Роналду – 7 голов

Гражданство: Португалия

Возраст: 37 лет

Матчей на ЧМ: 17

Getty Images/Global Images Ukraine

Как и для Лионеля Месси, чемпионат мира в Катаре станет для Криштиану Роналду последней возможностью в и без того блистательной карьере выиграть еще и самый престижный турнир планеты. Португалец стал великим даже без триумфа на мундиале, но ему, конечно же, хочется, чтобы потомки впоследствии вспоминали о нем, как о футболисте, выигравшем абсолютно все.

К настоящему моменту Роналду, который дебютировал за национальную команду в августе 2003 года, сыграл на четырех чемпионатах мира (2006, 2010, 2014 и 2018). Самым успешным для португальцев стал турнир 2006 года в Германии, когда они дошли до полуфинала, где уступили Франции (0:1), а затем в «утешительном финале» проиграли еще и Германии (1:3). Впрочем, Криштиану до ЧМ-2018 не демонстрировал серьезной результативности на мировых первенствах. В 2006, 2010 и 2014 годах он забивал строго по одному мячу, и лишь на прошлом турнире смог записать в актив сразу 4 гола. Более того, во всех случаях Роналду отличался исключительно на групповой стадии финальных турниров, что ставит под серьезное сомнение способность Криштиану «вытянуть» португальцев на вершину и в этот раз. Да и на клубном уровне 37-летний ветеран ныне совсем не блещет, превратившись в резервиста «Манчестер Юнайтед», а недавно еще и наговорив множество оскорбительных вещей в адрес «красных дьяволов»…

1. Томас Мюллер – 10 голов

Гражданство: Германия

Возраст: 33 года

Матчей на ЧМ: 16

Getty Images/Global Images Ukraine

Томас Мюллер дебютировал за сборную Германии в марте 2010 года, а вскоре поехал в ее составе на свой первый чемпионат мира в ЮАР. К настоящему моменту Мюллер сыграл на трех мундиалях (2010, 2014 и 2018), и готовится удивить всех результативностью на четвертом. Наиболее успешным для Германии и Мюллера оказался ЧМ-2014 в Бразилии. Тогда европейская сборная стала чемпионом мира, а Томас забил 5 мячей и стал вторым в бомбардирской гонке. Интересно, что на ЧМ-2010 Мюллер также забил 5 мячей, но тогда вместе с Вильей, Снейдером и Форланом разделил лавры лучшего голеадора первенства.

А вот ЧМ-2018 выдался абсолютно провальным как для Мюллера, так и для сборной Германии. Футболист не отличился ни одним результативным действием в трех матчах, а немцы покинули турнир после групповой стадии, сенсационно не сумев выбраться даже в плей-офф. Поэтому первенство в Катаре выглядит для Германии шансом оправдаться за предыдущий провал, да и Мюллер уже показывал, что забить 5-6 мячей за турнир для него – это вовсе не непосильная задача. В конце концов, кому еще превзойти рекорд немца, как не другому немцу, правда?..

P.S. К слову, о бомбардирских способностях Мюллера. Интересно, что на чемпионатах Европы Томас провел 15 поединков, что почти равнозначно количеству его матчей на чемпионатах мира (16). Но, в отличие от мундиалей, на европейских первенствах Мюллер не имеет на своем счету ни одного (!!!) гола в активе… Все припасает исключительно под чемпионаты мира?..

Заряжай на чемпионат мира вместе с Parimatch!