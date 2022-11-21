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Ингулец
21.11.2022, FT 1 : 0
Львов
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Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 15:11 |
894
0

Ингулец – Львов – 1:0. Победа с красивым голом. Видео и обзор матча

Бартулович добыл первую победу в качестве тренера команды

21 ноября 2022, 15:11 |
894
0
Ингулец – Львов – 1:0. Победа с красивым голом. Видео и обзор матча
ФК Ингулец

«Ингулец» в матче УПЛ обыграл «Львов» со счетом 1:0 благодаря красивому дальнему удару. Для команды это первая победа под руководством нового тренера Младена Бартуловича.

События матча

84’
Maksym Hrysyo (Львов) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Марусич (Ингулец).
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Источник Sport.ua
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