В понедельник, 21-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Львов». Матч пройдет в с. Петрово, на поле стадиона «Ингулец», начало в 12:00.

Чемпионат мира-2022 уже успел начаться, однако это нисколько не лишает нас возможности наблюдать за матчами национального первенства. Тем более, что «Ингулец» и «Львов» свою игру проведут в свободном временном слоте. Битва аутсайдеров нас ожидает, не иначе. Вот только нервов у руководства «козаков» оказалось немногим меньше, чем у владельцев «золотых львов», и «Ингулец» теперь возглавляет Младен Бартулович в своем дебютном тренерском опыте. Результаты команды под руководством хорвата, пока что, не впечатляют, но и футболисты Леонида Кучука далеко не ушли. Так кто же будет последним по итогу тура?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Львов», за которой можно следить в украинской версии сайта.