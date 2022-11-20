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Чемпионат Украины
Ингулец
21.11.2022 12:00 - : -
Львов
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Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 18:36 |
68
0

Ингулец – Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

20 ноября 2022, 18:36 |
68
0
Ингулец – Львов. Текстовая трансляция матча
ФК Ингулец

В понедельник, 21-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Львов». Матч пройдет в с. Петрово, на поле стадиона «Ингулец», начало в 12:00.

Чемпионат мира-2022 уже успел начаться, однако это нисколько не лишает нас возможности наблюдать за матчами национального первенства. Тем более, что «Ингулец» и «Львов» свою игру проведут в свободном временном слоте. Битва аутсайдеров нас ожидает, не иначе. Вот только нервов у руководства «козаков» оказалось немногим меньше, чем у владельцев «золотых львов», и «Ингулец» теперь возглавляет Младен Бартулович в своем дебютном тренерском опыте. Результаты команды под руководством хорвата, пока что, не впечатляют, но и футболисты Леонида Кучука далеко не ушли. Так кто же будет последним по итогу тура?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Львов», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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