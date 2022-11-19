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Чемпионат Украины
Ингулец
21.11.2022 12:00 - : -
Львов
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Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 17:46 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:09
94
0

Ингулец – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Домашняя тренерская премьера Бартуловича

19 ноября 2022, 17:46 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:09
94
0
Ингулец – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Ингулец

В понедельник, 21 ноября, в матче 14-го тура «Ингулец» в Петрово будет принимать турнирных соседей из «Львова». В случае победы «Ингулец» может покинуть последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата, потеснив туда именно «горожан».

Ингулец

В прошлом туре бывший полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович дебютировал уже в роли исполняющего обязанности главного тренера «желто-красных». В первом поединке с новым наставником петровцы уступили в Киеве киевскому «Динамо». Так что, на этот раз будет домашняя тренерская премьера хорватского легионера, который, напомним, в свое время в статусе игрока провел в УПЛ в составе «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала», «Карпат», «Ворсклы» и «Ингульца» 252 игры и забил 37 голов.

К битве аутсайдеров «Ингулец» подошел с домашним безничейным клубным рекордным сериалом, который длится 8 игр: две победы и шесть поражений. «Ингулец» может одержать 10-ю победу или в 20-й раз сыграть вничью в УПЛ. Дисквалифицированных игроков в лагере «желто-красных» нет.

Львов

«Львов» в турнирной гонке опережает «Ингулец» всего на два очка. В предыдущих трех гостевых матчах чемпионата львовский клуб очков не набирал. Пропускная серия «горожан» с 1 октября длится в УПЛ 8 игр подряд – 15 голов. Подопечные Олега Дулуба могут на полях соперников в 20-й раз в чемпионатах сыграть вничью.

«Изюминкой» матча является то, что игроки «Львова» Михаил Шишка и Павел Полегенько в прошлом чемпионате выступали именно за «Ингулец». Никто из игроков «Львова» из-за перебора желтых карточек или удаления с поля отстранения на эту игру не имеет.

Статистика встреч

«Львов» в УПЛ еще ни разу не побеждал команду из Кировоградской области: два подряд поражения от «Ингульца» и одна ничья. Последний раз «желто-красные» принимали «горожан» 6 мая 2021 года и победили со счетом 1:0. Тогда победу хозяевам принес точный удар… нынешнего главного тренера петровцев Младена Бартуловича.

Фемида

Арбитром матча назначена Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), которая провела пока 7 матчей в УПЛ. Ранее «Ингулец» при Романюк провел две игры в чемпионатах и еще вничью не играл – одна победа (кстати, над «Львовом») и поражение. «Львов» же при Романюк также проведет третью игру в УПЛ, а в предыдущих матчах еще не побеждал: ничья и поражение от петровцев.

Прогноз на противостояние

«Львов» на полях соперников очков не набирает три матча кряду. «Ингулец», учитывая его турнирное положение, в первой домашней игре при новом тренере постарается очков не терять. Поэтому спрогнозируем минимальную победу петровцев.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Паламарчук, Нагиев, Ковалев, Смоляков, Сакив, Поспелов, Запорожец, Кухарук, Козак, Коробенко, Ситало.

«Львов»: Ильющенков, Никитюк, Муравский, Вовкун, Крушинский, Грисьо, Мильченко, Шишка, Полегенько, Бойко, Бугай.

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21 ноября, понедельник

«Ингулец» – «Львов»
Петрово. Стадион «Ингулец». 12:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports+»
ИНГУЛЕЦ — ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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