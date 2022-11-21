Смена тренера работает. Ингулец минимально одолел Львов
В битве аутсайдеров УПЛ сильнее оказались подопечные Младена Бартуловича
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 14-й тур.
«Ингулец» – «Львов» - 1:0
Марусич, 45
Клименко, 12, Марусич, 26 – Грисьо, 29, Васильев, 64, Крушинский, 81
Грисьо, 84 (второе предупреждение)
«Ингулец»: Паламарчук – Смоляков, Ковалев, Павлов (Поспелов, 46), Нагиев – Кучеренко, Кухарук (Головкин, 89) – Запорожец, Клименко, Козак (Марусич, 20, Коробенко, 90) – Ситало (Одарюк, 85).
«Львов»: Ильющенков – Грисьо, Симинин (Муравский, 53), Вовкун (Шишка, 52), Никитюк, Полегенько (Крушинский, 53) – Бойко (Ременяк, 67), Васильев, Мильченко – Бугай, Ныч.
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
Стадион: «Ингулец» (с. Петрово).
Удары (в створ): 9 (3) – 4 (1)
Угловые: 1 – 1
Оффсайды: 3 – 2.
ИНГУЛЕЦ - ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 8°C
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