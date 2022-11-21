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Ингулец
21.11.2022, FT 1 : 0
Львов
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Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 13:56 |
599
2

Смена тренера работает. Ингулец минимально одолел Львов

В битве аутсайдеров УПЛ сильнее оказались подопечные Младена Бартуловича

21 ноября 2022, 13:56 |
599
2
Смена тренера работает. Ингулец минимально одолел Львов
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Ингулец» – «Львов» - 1:0

Марусич, 45

Клименко, 12, Марусич, 26 – Грисьо, 29, Васильев, 64, Крушинский, 81

Грисьо, 84 (второе предупреждение)

«Ингулец»: Паламарчук – Смоляков, Ковалев, Павлов (Поспелов, 46), Нагиев – Кучеренко, Кухарук (Головкин, 89) – Запорожец, Клименко, Козак (Марусич, 20, Коробенко, 90) – Ситало (Одарюк, 85).

«Львов»: Ильющенков – Грисьо, Симинин (Муравский, 53), Вовкун (Шишка, 52), Никитюк, Полегенько (Крушинский, 53) – Бойко (Ременяк, 67), Васильев, Мильченко – Бугай, Ныч.

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Ингулец» (с. Петрово).

Удары (в створ): 9 (3) – 4 (1)
Угловые: 1 – 1
Оффсайды: 3 – 2.

ИНГУЛЕЦ - ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 2
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Batya
Інгулець із перемогою, тішить позиція фекалів у турнірній таблиці
.
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+1
Dar Veter
Если бы не грязь в штрафной, то было бы 2-3:0.   Потому что по остальному газону ингульцы бегали резво и неплохо комбинировали. Главное шипы подобрать для такого мокрого поля. А в Динамо таких точно нет, и потому Ингулец все время играет в Киеве.
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