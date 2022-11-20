Валенсия – самый возрастной автор дебютного гола на ЧМ
33-летний форвард сборной Эквадора отметился уникальным достижением
33-летний форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия в матче 1-го тура Чемпионат мира 2022 по футболу против сборной Катара оформил дубль и принес своей команде победу.
Первый мяч в этой игре форвард забил на 15-й минуте встречи с пенальти. А спустя еще 15 минут Валенсия оформил дубль. Отметим, что в начале встречи еще один гола Эннера не был засчитан.
Благодаря первому голу в матче Валенсия стал самым старшим автором дебютного гола на мундиале – Эннер сделал это в возрасте 33 лет и 16 дней. Прошлый рекорд по этому показателю принадлежал итальянцу Алессандро Альтобелли (30 лет и 184) – гол в ворота сборной Болгарии на Чемпионате мира 1986 года.
#OJOALDATO - Enner Valencia (33 años y 16 días) se convierte en el jugador más veterano en anotar el PRIMER gol de una edición de la Copa del Mundo, supera a Alessandro Altobelli 🇮🇹 (30 años y 184 días) que marcó en la edición de 1986 frente a Bulgaria. #Qatar2022 #FIFAWorldCup— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 20, 2022
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