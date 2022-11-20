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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 20:08 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:10
238
0

Валенсия – самый возрастной автор дебютного гола на ЧМ

33-летний форвард сборной Эквадора отметился уникальным достижением

20 ноября 2022, 20:08 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:10
238
0
Валенсия – самый возрастной автор дебютного гола на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эннер Валенсия

33-летний форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия в матче 1-го тура Чемпионат мира 2022 по футболу против сборной Катара оформил дубль и принес своей команде победу.

Первый мяч в этой игре форвард забил на 15-й минуте встречи с пенальти. А спустя еще 15 минут Валенсия оформил дубль. Отметим, что в начале встречи еще один гола Эннера не был засчитан.

Благодаря первому голу в матче Валенсия стал самым старшим автором дебютного гола на мундиале – Эннер сделал это в возрасте 33 лет и 16 дней. Прошлый рекорд по этому показателю принадлежал итальянцу Алессандро Альтобелли (30 лет и 184) – гол в ворота сборной Болгарии на Чемпионате мира 1986 года.

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