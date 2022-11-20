ВИДЕО. Дубль Валенсии. Эквадор сделал заявку на победу в матче с Катаром
Похоже, катарцы лишние на этом празднике
В эти минуты в Эль-Хауре на стадионе «Аль-Байт» проходит матч-открытие чемпионата мира 2022, в котором сборная Катара играет против национальной команды Эквадора (2:0, идет первый тайм).
Дубль Эннера Валенсии к 32-й минуте позволил Эквадору сделать весовую заявку на победу в поединке. Катар рискует войти в историю Мундиалей как первая страна-хозяйка, проигравшая матч-открытие.
Стоит отметить, что счет уже мог быть разгромным. На 3-й минуте гол Эквадора был отменен после просмотра WAR.
Видео первого гола
Видео второго гола
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