Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дубль Валенсии. Эквадор сделал заявку на победу в матче с Катаром
Чемпионат мира
20 ноября 2022, 18:33 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:07
902
0

ВИДЕО. Дубль Валенсии. Эквадор сделал заявку на победу в матче с Катаром

Похоже, катарцы лишние на этом празднике

20 ноября 2022, 18:33 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:07
902
0
ВИДЕО. Дубль Валенсии. Эквадор сделал заявку на победу в матче с Катаром
Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты в Эль-Хауре на стадионе «Аль-Байт» проходит матч-открытие чемпионата мира 2022, в котором сборная Катара играет против национальной команды Эквадора (2:0, идет первый тайм).

Дубль Эннера Валенсии к 32-й минуте позволил Эквадору сделать весовую заявку на победу в поединке. Катар рискует войти в историю Мундиалей как первая страна-хозяйка, проигравшая матч-открытие.

Стоит отметить, что счет уже мог быть разгромным. На 3-й минуте гол Эквадора был отменен после просмотра WAR.

Видео первого гола

Видео второго гола

По теме:
Защитник сборной Сенегала пропустит ЧМ-2022. Он не сменил гражданство
ВИДЕО. Теперь все чисто. Валенсия забил первый гол на ЧМ-2022 по футболу
Первый гол на ЧМ долго не заставил себя ждать, но вмешался VAR
Эннер Валенсия сборная Эквадора по футболу ЧМ-2022 по футболу сборная Катара по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Футбол | 20 ноября 2022, 16:15 22
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу

Sport.ua рассказывает о самом важном и интересном, что касается предстоящего мундиаля

ВИДЕО. Фреда выгнали с центральной части скамейки на фотосессии в сборной
Футбол | 19 ноября 2022, 19:45 4
ВИДЕО. Фреда выгнали с центральной части скамейки на фотосессии в сборной
ВИДЕО. Фреда выгнали с центральной части скамейки на фотосессии в сборной

Занял место важной птицы

Катар – Эквадор. Стартовые составы на матч-открытие ЧМ-2022
Футбол | 20.11.2022, 17:14
Катар – Эквадор. Стартовые составы на матч-открытие ЧМ-2022
Катар – Эквадор. Стартовые составы на матч-открытие ЧМ-2022
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
Футбол | 19.11.2022, 21:22
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
ФОТО. Просто пи****. Рублев заплакал, проиграв 8 геймов подряд Рууду
Теннис | 20.11.2022, 11:18
ФОТО. Просто пи****. Рублев заплакал, проиграв 8 геймов подряд Рууду
ФОТО. Просто пи****. Рублев заплакал, проиграв 8 геймов подряд Рууду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
20.11.2022, 15:10 10
Футбол
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
19.11.2022, 23:20 5
Теннис
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
20.11.2022, 04:25
Теннис
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Состав НОК? Это выходит за рамки дозволенного»
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Состав НОК? Это выходит за рамки дозволенного»
19.11.2022, 12:24 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Исполком НОК принял отставку Шуфрича, Суркиса и Кожемякина
ОФИЦИАЛЬНО. Исполком НОК принял отставку Шуфрича, Суркиса и Кожемякина
18.11.2022, 23:20 4
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема пропустит ЧМ-2022
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема пропустит ЧМ-2022
20.11.2022, 01:10 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
18.11.2022, 18:31 40
Другие виды
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
19.11.2022, 06:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности