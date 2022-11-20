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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 18:29 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:07
2702
0

ВИДЕО. Теперь все чисто. Валенсия забил первый гол на ЧМ-2022 по футболу

Эквадор вышел вперед в матче против Катара

20 ноября 2022, 18:29 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:07
2702
0
ВИДЕО. Теперь все чисто. Валенсия забил первый гол на ЧМ-2022 по футболу
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Форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия в матче 1-го тура ЧМ-2022 по футболу забил первый гол на этом мундиале.

Нападающий турецкого «Фенербахче» на 16-й минуте отправил мяч в ворота Катара с пенальти. Валенсия хладнокровно переиграл Алшиба: пробил в правый угол, а голкипер завалился в противоположный.

Отметим, что пенальти был назначен после того, как Валенсия вышел один на один с Алшибом, но голкипер задел форварда.

Чемпионат мира по футболу 2022. 1-й тур

Группа А. 20 ноября

Катар – Эквадор – 0:1 (25 мин.)

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.

К слову, Валенсия уже забивал в этом матче, но тогда гол был отменен.

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Источник Sport.ua
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