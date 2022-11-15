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Чемпионат мира
15 ноября 2022, 09:15 | Обновлено 15 ноября 2022, 09:18
244
0

Стала известна заявка сборной Туниса на ЧМ-2022

В список вошли 26 игроков

15 ноября 2022, 09:15 | Обновлено 15 ноября 2022, 09:18
244
0
Стала известна заявка сборной Туниса на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Туниса огласила имена 26 игроков, которые выступят на чемпионате мира в Катаре.

Вратари: Аймен Дамен («Спортиф Сфаксиен»), Моуэз Хассан («Африка»), Бечир Бен Саид («Монастир»), Аймен Матлути («Этуаль дю Сахель»).

Защитники: Али Абди («Кан»), Мохамед Дрегер («Люцерн»), Али Маалул («Аль-Ахли»), Ваджди Кешрида («Атромитос»), Надер Гандри («Африканский клуб»), Яссин Мерия («Эсперанс»), Билель Ифа («Кувейт»), Дилан Бронн («Салернитана»), Монтассар Тальби («Лорьян»).

Полузащитники: Эллис Схири («Кёльн»), Гайлен Шаалели («Эсперанс»), Аисса Лайдуни («Ференцварош»), Мохамед Али Бен Ромдане («Эсперанс»), Фержани Сасси («Аль-Духаиль»), Ханнибал Межбри («Бирмингем»).

Нападающие: Юссеф Мсакни («Аль-Араби»), Сейфеддине Жазири («Замалек»), Наим Слити («Эттифак»), Иссам Жебали («Оденсе»), Таха Яссин Хенисси («Кувейт»), Анис Бен Слимане («Брондбю»), Вахби Хазри («Монпелье»).

На турнире в Катаре Тунис выступит в квартете D, где встретится с командами Франции, Австралии и Дании.

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Источник Sport.ua
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