Стала известна заявка сборной Туниса на ЧМ-2022

Сборная Туниса огласила имена 26 игроков, которые выступят на чемпионате мира в Катаре.

Вратари: Аймен Дамен («Спортиф Сфаксиен»), Моуэз Хассан («Африка»), Бечир Бен Саид («Монастир»), Аймен Матлути («Этуаль дю Сахель»).

Защитники: Али Абди («Кан»), Мохамед Дрегер («Люцерн»), Али Маалул («Аль-Ахли»), Ваджди Кешрида («Атромитос»), Надер Гандри («Африканский клуб»), Яссин Мерия («Эсперанс»), Билель Ифа («Кувейт»), Дилан Бронн («Салернитана»), Монтассар Тальби («Лорьян»).

Полузащитники: Эллис Схири («Кёльн»), Гайлен Шаалели («Эсперанс»), Аисса Лайдуни («Ференцварош»), Мохамед Али Бен Ромдане («Эсперанс»), Фержани Сасси («Аль-Духаиль»), Ханнибал Межбри («Бирмингем»).

Нападающие: Юссеф Мсакни («Аль-Араби»), Сейфеддине Жазири («Замалек»), Наим Слити («Эттифак»), Иссам Жебали («Оденсе»), Таха Яссин Хенисси («Кувейт»), Анис Бен Слимане («Брондбю»), Вахби Хазри («Монпелье»).

На турнире в Катаре Тунис выступит в квартете D, где встретится с командами Франции, Австралии и Дании.