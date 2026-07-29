Чемпионат мира29 июля 2026, 14:37 | Обновлено 29 июля 2026, 14:42
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ОФИЦИАЛЬНО. Сборная назначила тренера после провала на ЧМ-2026
Шаабани возглавил сборную Туниса
29 июля 2026, 14:37 | Обновлено 29 июля 2026, 14:42
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Федерация футбола Туниса объявила о назначении тренером сборной Моина Шаабани, который получил контракт до лета 2030 года.
Тунис провалился на ЧМ-2026, запомнившись тем, что заменил наставника Сабри Лямуши уже после первого матча группового этапа.
Эрве Ренар не сумел вывести команду в плей-офф и покинул сборную.
Шаабани ранее успешно работал с клубами из Марокко и Туниса.
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