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Чемпионат мира
29 июля 2026, 14:37 | Обновлено 29 июля 2026, 14:42
228
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная назначила тренера после провала на ЧМ-2026

Шаабани возглавил сборную Туниса

29 июля 2026, 14:37 | Обновлено 29 июля 2026, 14:42
228
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная назначила тренера после провала на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Моин Шаабани
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Федерация футбола Туниса объявила о назначении тренером сборной Моина Шаабани, который получил контракт до лета 2030 года.

Тунис провалился на ЧМ-2026, запомнившись тем, что заменил наставника Сабри Лямуши уже после первого матча группового этапа.

Эрве Ренар не сумел вывести команду в плей-офф и покинул сборную.

Шаабани ранее успешно работал с клубами из Марокко и Туниса.

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сборная Туниса по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
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