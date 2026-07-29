ОФИЦИАЛЬНО. Сборная назначила тренера после провала на ЧМ-2026

Федерация футбола Туниса объявила о назначении тренером сборной Моина Шаабани, который получил контракт до лета 2030 года.

Тунис провалился на ЧМ-2026, запомнившись тем, что заменил наставника Сабри Лямуши уже после первого матча группового этапа.

Эрве Ренар не сумел вывести команду в плей-офф и покинул сборную.

Шаабани ранее успешно работал с клубами из Марокко и Туниса.