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  4. ВИДЕО. Шахтер негодует: «Попробуйте найти офсайды во время забитых голов»
Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 14:05 | Обновлено 14 ноября 2022, 14:06
2036
17

ВИДЕО. Шахтер негодует: «Попробуйте найти офсайды во время забитых голов»

У «горняков» есть вопросы к судейству, их можно понять

14 ноября 2022, 14:05 | Обновлено 14 ноября 2022, 14:06
2036
17
ВИДЕО. Шахтер негодует: «Попробуйте найти офсайды во время забитых голов»
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Донецкий «Шахтер» опубликовал видео спорных эпизодов матча 13-го тура Премьер-лиги против «Зари» (2:2), состоявшегося 13 ноября.

«Нужен VAR. Попробуйте найти офсайды у футболистов «Шахтера» в моменты забитых мячей», – гласит подпись к видео.

Отметим, что Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола уже дал пояснение к обоим эпизодам. Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли уверен, что в первом моменте к судьям придраться сложно, во втором – очень даже можно.

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судейство чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Никола Риццоли Катерина Монзуль Украинская Премьер-лига Шахтер - Заря VAR
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 17
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Gargantua
ну и чем возмущен Шахтер?
в первом моменте в явном офсайде Степаненко?  пассивный офсайд?  ну какой пассивный, пассивный это если игрок не учавствует в игровом эпизоде, а Степаненко учавствовал, активно толкался с защитником. Я считаю гол отменен абсолютно справедливо.
Второй момент Степаненко и защитник приблизительно на одной линии. Проведите линию и можно будет о чем то говорить. Я бы не рискнул на глаз определить там офсайд даже после нескольких повторов. 
Та же ситуация с первым голом Шахтера, когда Бондаренко забил гол пребывая на линии с защитником.
В одном случае гол засчитали а во втором нет. Почему Шахтер считает что в первом случае поступили правильно а во втором слусае их засудили? Потому что все моменты надо трактовать в пользу Шахтера. Шахтер возмущен, что арбитр отошел от этого правила. Это не красиво. Лучше бы молчали.
Я вижу непредвзятый арбитраж.
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+2
Veter
Видно Микола Риццоли не знает, что у нас говорят: Приедраться можно и до дерева.
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+1
FunnyCat_____
Степаненко активно берет участие в атаке, когда забивают мяч 
——
Зачем этот цирк устраивать ? 
Типо перед матчем с Днепром показать что судейство в УПЛ может быть и не в пользу Шахтёра ? Да кто в это поверит 
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0
FunnyCat_____
А как же гол Шахтёра из офсайда ?
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0
vitaha33
В Бондаренка при штрафному ніякого офсайду, а от в Степаненка та сама ситуація як в зарахованому голі Бондаренка, один зарахували а інший ні, там 50 на 50. Навіть той що зарахували скоріше не було, а в Степаненка скоріше чисто'ий гол. Тобто явна помилка лише 1
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0
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Burevestnik
нехай команда і її прихильники дякують, що суддівська "бригада" дозволила досягти нічию. 
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-1
Макс Максов
Чистий гол, чистий гол... Суддя алло, чистий гол!)
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-1
Умник
Лучший арбитр Украины
Господи переведите ее в 1 лигу.
Пусть учиться.
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-3
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2 гола , і Степаненко в 2му моменту тільки рука була в офсайдів , що не рахується ...
Ану Суркофани , вилазьте )
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-4
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