ВИДЕО. Шахтер негодует: «Попробуйте найти офсайды во время забитых голов»
У «горняков» есть вопросы к судейству, их можно понять
Донецкий «Шахтер» опубликовал видео спорных эпизодов матча 13-го тура Премьер-лиги против «Зари» (2:2), состоявшегося 13 ноября.
«Нужен VAR. Попробуйте найти офсайды у футболистов «Шахтера» в моменты забитых мячей», – гласит подпись к видео.
Отметим, что Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола уже дал пояснение к обоим эпизодам. Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли уверен, что в первом моменте к судьям придраться сложно, во втором – очень даже можно.
🚨 VAR WANTED 🚨— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) November 14, 2022
Try to find offsides of Shakhtar players in the moments with the scored goals 🤔#Shakhtar #ShakhtarZorya pic.twitter.com/3LT8aBPsVQ
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в первом моменте в явном офсайде Степаненко? пассивный офсайд? ну какой пассивный, пассивный это если игрок не учавствует в игровом эпизоде, а Степаненко учавствовал, активно толкался с защитником. Я считаю гол отменен абсолютно справедливо.
Второй момент Степаненко и защитник приблизительно на одной линии. Проведите линию и можно будет о чем то говорить. Я бы не рискнул на глаз определить там офсайд даже после нескольких повторов.
Та же ситуация с первым голом Шахтера, когда Бондаренко забил гол пребывая на линии с защитником.
В одном случае гол засчитали а во втором нет. Почему Шахтер считает что в первом случае поступили правильно а во втором слусае их засудили? Потому что все моменты надо трактовать в пользу Шахтера. Шахтер возмущен, что арбитр отошел от этого правила. Это не красиво. Лучше бы молчали.
Я вижу непредвзятый арбитраж.
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Зачем этот цирк устраивать ?
Типо перед матчем с Днепром показать что судейство в УПЛ может быть и не в пользу Шахтёра ? Да кто в это поверит
Господи переведите ее в 1 лигу.
Пусть учиться.
Ану Суркофани , вилазьте )