ВИДЕО. Шахтер негодует: «Попробуйте найти офсайды во время забитых голов»

Донецкий «Шахтер» опубликовал видео спорных эпизодов матча 13-го тура Премьер-лиги против «Зари» (2:2), состоявшегося 13 ноября.

«Нужен VAR. Попробуйте найти офсайды у футболистов «Шахтера» в моменты забитых мячей», – гласит подпись к видео.

Отметим, что Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола уже дал пояснение к обоим эпизодам. Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли уверен, что в первом моменте к судьям придраться сложно, во втором – очень даже можно.