Комитет арбитров УАФ разобрал отмененные голы Шахтера в ворота Зари

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил толкование некоторых игровых эпизодов поединка 13-го тура Премьер-лиги «Шахтер» – «Заря» (2:2), состоявшегося 13 ноября.

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал отдельные эпизоды судейства.

51 мин. Гол, отмененный из-за положения «вне игры».

В момент осуществления фланговой передачи в штрафную площадку игрок № 6 ФК «Шахтер» (Степаненко) находится в явном положении «вне игры» и влияет на действия соперника (№ 44, Батагов), контактирует с ним, ограничивая его возможность вести борьбу за мяч. Считать эту ситуацию, заслуживающей наказания, является правильным.

55 мин. Гол, отмененный из-за положения «вне игры».

Ситуация очень граничная – сложно понять, находится игрок № 6 ФК «Шахтер» (Степаненко) в положении «вне игры» или находится на линии с предпоследним игроком. Рекомендации, предоставляемые Комитетом арбитров УАФ, так же, как и со стороны УЕФА и ФИФА, очень четкие: «В случае сомнения держать флажок внизу». Поэтому в такой ситуации, как эта, комитет арбитров ожидает, что ассистент арбитра не будет поднимать флажок.