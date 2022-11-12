Второй трофей в сезоне. Украинский теннисист выиграл турнир в Словакии

Украинский теннисист Денис Молчанов вместе со своим напарников Александром Недовесовым в финале парного челленджера в Братиславе (Словакия) смог обыграть чешский дуэт Петр Ноуза / Эндрю Поулсон в трех сетах за 1 час и 27 минут.

АТР челленджер Братислава. Пары. Хард в помещении. Финал

Денис Молчанов (Украина) / Александр Недовесов (Казахстан) – Петр Ноуза (Чехия) / Эндрю Поулсон (Чехия) – 4:6, 6:4, [10:6]

Отметим, что этот трофей стал для Дениса вторым в сезоне. В феврале 2022 году Молчанов выиграл турнир серии АТР 250 в Марселе.