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ATP
12 ноября 2022, 20:40 | Обновлено 12 ноября 2022, 21:10
324
1

Второй трофей в сезоне. Украинский теннисист выиграл турнир в Словакии

Денис Молчанов стал триумфатором парного челленджера в Братиславе

12 ноября 2022, 20:40 | Обновлено 12 ноября 2022, 21:10
324
1
Второй трофей в сезоне. Украинский теннисист выиграл турнир в Словакии
Instagram. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов вместе со своим напарников Александром Недовесовым в финале парного челленджера в Братиславе (Словакия) смог обыграть чешский дуэт Петр Ноуза / Эндрю Поулсон в трех сетах за 1 час и 27 минут.

АТР челленджер Братислава. Пары. Хард в помещении. Финал

Денис Молчанов (Украина) / Александр Недовесов (Казахстан) – Петр Ноуза (Чехия) / Эндрю Поулсон (Чехия) – 4:6, 6:4, [10:6]

Отметим, что этот трофей стал для Дениса вторым в сезоне. В феврале 2022 году Молчанов выиграл турнир серии АТР 250 в Марселе.

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Денис Молчанов Александр Недовесов ATP Братислава Петр Ноуза Эндрю Полсон
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Источник Sport.ua
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Не понятный сезон получился! Берет титул ATP, после чего сыпется на весь сезон, но все равно удалось закончить сезон с титулом!
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