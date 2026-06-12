Сачко пробился в полуфинал челленджера в Братиславе и сыграет с Шевченко
В четвертьфинале соревнований в Словакии Виталий прошел Петра Брунцлика
Лидер украинского тенниса Виталий Сачко (АТР 215) прошел в полуфинал грунтового челленджера в Братиславе, столице Словакии.
В четвертьфинале украинец в трех сетах оформил камбек против представителя Чехии Петра Брунцлика (АТР 350) за 1 час и 52 минуты.
АТР челленджер Братислава. Грунт, 1/4 финала
Петр Брунцлик (Чехия) – Виталий Сачко (Украина) – 6:3, 3:6, 2:6
Это было третье очное противостояние соперников. Сачко впервые переиграл Брунцлика.
Виталий проведет третий полуфинал на челленджерах в этом сезоне и будет бороться за первый финал.
В Братиславе, помимо Брунцлика, Сачко также одолел Есукэ Ватануки и Танаси Коккинакис.
В полуфинале Виталий встретится с первым сеянным Александром Шевченко (Казахстан, ATP 97), которого ранее дважды выигрывал в трех встречах.
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