Сачко пробился в полуфинал челленджера в Братиславе и сыграет с Шевченко

Лидер украинского тенниса Виталий Сачко (АТР 215) прошел в полуфинал грунтового челленджера в Братиславе, столице Словакии.

В четвертьфинале украинец в трех сетах оформил камбек против представителя Чехии Петра Брунцлика (АТР 350) за 1 час и 52 минуты.

АТР челленджер Братислава. Грунт, 1/4 финала

Петр Брунцлик (Чехия) – Виталий Сачко (Украина) – 6:3, 3:6, 2:6

Это было третье очное противостояние соперников. Сачко впервые переиграл Брунцлика.

Виталий проведет третий полуфинал на челленджерах в этом сезоне и будет бороться за первый финал.

В Братиславе, помимо Брунцлика, Сачко также одолел Есукэ Ватануки и Танаси Коккинакис.

В полуфинале Виталий встретится с первым сеянным Александром Шевченко (Казахстан, ATP 97), которого ранее дважды выигрывал в трех встречах.