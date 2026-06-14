Сачко уступил Шевченко в полуфинале Братиславе и проиграл парный финал

Украинский теннисист Виталий Сачко не сумел выйти в финал грунтового челленджера в Братиславе, столице Словакии.

В полуфинале украинец в двух сетах проиграл представителю Казахстана Александру Шевченко (АТР 97) за 1 час и 37 минут.

АТР челленджер Братислава. Грунт. Финал

Александр Шевченко (Казахстан) [1] – Виталий Сачко (Украина) – 6:4, 6:3

Сачко провел четвертое очное противостояние против Шевченко и потерпел второе поражение.

Виталий в третий раз в сезоне сыграл в полуфинале челленджера и в третий раз проиграл.

13 июня Сачко также провел финал в парном разряде челленджера в Братиславе вместе с Лукашем Покорным. Виталий и Лукаш в поединке за трофей усиупили польскому тандему Карол Дзевецки / Петр Матушевски в двух партиях со счетом 4:6, 5:7.