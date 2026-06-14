Сачко уступил Шевченко в полуфинале Братиславе и проиграл парный финал
Неудачный день Виталия на грунтовом челленджере в столице Словакии
Украинский теннисист Виталий Сачко не сумел выйти в финал грунтового челленджера в Братиславе, столице Словакии.
В полуфинале украинец в двух сетах проиграл представителю Казахстана Александру Шевченко (АТР 97) за 1 час и 37 минут.
АТР челленджер Братислава. Грунт. Финал
Александр Шевченко (Казахстан) [1] – Виталий Сачко (Украина) – 6:4, 6:3
Сачко провел четвертое очное противостояние против Шевченко и потерпел второе поражение.
Виталий в третий раз в сезоне сыграл в полуфинале челленджера и в третий раз проиграл.
13 июня Сачко также провел финал в парном разряде челленджера в Братиславе вместе с Лукашем Покорным. Виталий и Лукаш в поединке за трофей усиупили польскому тандему Карол Дзевецки / Петр Матушевски в двух партиях со счетом 4:6, 5:7.
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