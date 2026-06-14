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  4. Сачко уступил Шевченко в полуфинале Братиславе и проиграл парный финал
Чемпионат мира
14 июня 2026, 02:28 |
31
0

Сачко уступил Шевченко в полуфинале Братиславе и проиграл парный финал

Неудачный день Виталия на грунтовом челленджере в столице Словакии

14 июня 2026, 02:28 |
31
0
Сачко уступил Шевченко в полуфинале Братиславе и проиграл парный финал
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко
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Украинский теннисист Виталий Сачко не сумел выйти в финал грунтового челленджера в Братиславе, столице Словакии.

В полуфинале украинец в двух сетах проиграл представителю Казахстана Александру Шевченко (АТР 97) за 1 час и 37 минут.

АТР челленджер Братислава. Грунт. Финал

Александр Шевченко (Казахстан) [1] – Виталий Сачко (Украина) – 6:4, 6:3

Сачко провел четвертое очное противостояние против Шевченко и потерпел второе поражение.

Виталий в третий раз в сезоне сыграл в полуфинале челленджера и в третий раз проиграл.

13 июня Сачко также провел финал в парном разряде челленджера в Братиславе вместе с Лукашем Покорным. Виталий и Лукаш в поединке за трофей усиупили польскому тандему Карол Дзевецки / Петр Матушевски в двух партиях со счетом 4:6, 5:7.

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Виталий Сачко Александр Шевченко (теннисист) ATP Братислава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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