Байндл вышла в полуфинал турнира в Чили, обыграв 17-летнюю теннисистку
Катерина Байндл в трех сетах обыграла представительницу Андорры
Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 138) в четвертьфинале грунтового турнира серии WTA 125 в Колине (Чили) обыграла 17-летнюю Викторию Хименес-Касинцеву (Андорра, WTA 129) в трех сетах за 2 часа и 30 минут.
WTA 125 Колина. Грунт. 1/4 финала
Катерина Байндл (Украина) – Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) – 6:7 (7:9), 6:2, 6:3
В полуфинале турнира Катерина сыграет со второй сеяной турнира Данкой Ковинич (Черногория, WTA 79).
Ранее Байндл в 1/8 финала выиграла у Тамары Зиданшек.
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