Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Байндл вышла в полуфинал турнира в Чили, обыграв 17-летнюю теннисистку
WTA
12 ноября 2022, 03:55 |
46
0

Байндл вышла в полуфинал турнира в Чили, обыграв 17-летнюю теннисистку

Катерина Байндл в трех сетах обыграла представительницу Андорры

12 ноября 2022, 03:55 |
46
0
Байндл вышла в полуфинал турнира в Чили, обыграв 17-летнюю теннисистку
Instagram. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 138) в четвертьфинале грунтового турнира серии WTA 125 в Колине (Чили) обыграла 17-летнюю Викторию Хименес-Касинцеву (Андорра, WTA 129) в трех сетах за 2 часа и 30 минут.

WTA 125 Колина. Грунт. 1/4 финала

Катерина Байндл (Украина) – Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) – 6:7 (7:9), 6:2, 6:3

В полуфинале турнира Катерина сыграет со второй сеяной турнира Данкой Ковинич (Черногория, WTA 79).

Ранее Байндл в 1/8 финала выиграла у Тамары Зиданшек.

По теме:
Байндл обыграла четвертую сеяную на пути в 1/4 финала турнира в Чили
Рейтинг WTA. Снигур обновила рекорд, Киченок завершила год в первой десятке
Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире в Чили
WTA Колина Виктория Хименес Касинцева Катерина Байндл (Козлова)
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финал Кубка Билли Джин Кинг. Известны составы полуфиналов
Теннис | 11 ноября 2022, 22:27 0
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Известны составы полуфиналов
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Известны составы полуфиналов

В пятницу пробиться в плей-офф удалось командам Швейцарии и Чехии

Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 11 ноября 2022, 07:12 0
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты

Турнир пройдет с 4 по 20 ноября

Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Футбол | 11.11.2022, 20:08
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Стоимость рухнула. Малиновский – в антитопе Серии А по снижению цены
Футбол | 11.11.2022, 19:56
Стоимость рухнула. Малиновский – в антитопе Серии А по снижению цены
Стоимость рухнула. Малиновский – в антитопе Серии А по снижению цены
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Другие виды | 11.11.2022, 17:18
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Малиновский лучший в матче, Мудрик и Арсенал, ставим на Реал
ВИДЕО. Малиновский лучший в матче, Мудрик и Арсенал, ставим на Реал
10.11.2022, 13:03 2
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»
Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»
10.11.2022, 03:49 2
Футбол
По Херсону путиным принято окончательное решение
По Херсону путиным принято окончательное решение
10.11.2022, 08:32 7
Война
Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму
Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму
11.11.2022, 12:23 13
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
10.11.2022, 20:30 1
Футбол
Победа в овертайме. Сборная Украины обыграла Италию
Победа в овертайме. Сборная Украины обыграла Италию
10.11.2022, 18:36
Хоккей
Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
11.11.2022, 07:00 5
Футбол
Вслед за Стремоусовым. Экс-депутат Верховной Рады разбился в ДТП в Крыму
Вслед за Стремоусовым. Экс-депутат Верховной Рады разбился в ДТП в Крыму
10.11.2022, 13:55 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности